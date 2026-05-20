Sanremo, via libera al nuovo parcheggio pubblico a Borgo Tinasso: 34 posti auto accanto alla scuola

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a Borgo Tinasso, nell’area di strada Borgo Opaco, a servizio della nuova scuola in fase di ultimazione e dell’adiacente campo sportivo Pian dei Cavalieri. La nuova struttura sorgerà su due livelli, soluzione scelta per inserirsi meglio nel contesto paesaggistico circostante. L’area sarà inoltre delimitata da aiuole e nuove zone verdi. Per la costruzione verrà utilizzata parte del materiale derivante dai lavori della nuova scuola.

Il progetto prevede la realizzazione di 34 posti auto, di cui 2 riservati alle persone con disabilità, oltre a 14 stalli per motocicli. “Questo parcheggio sarà molto importante per fornire un servizio di sosta alle strutture pubbliche confinanti, la nuova scuola e il campetto sportivo – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – poiché verrà realizzato un collegamento diretto con il plesso scolastico, permettendo così a tutti i genitori di accompagnare comodamente i bambini all'asilo”.

L’intervento consentirà inoltre di riqualificare un terreno comunale precedentemente inutilizzato o destinato a deposito di materiale. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 138.881 euro. Il progetto porta la firma dell’ingegner Fabio Ravera. Nel corso della stessa riunione, la giunta comunale ha anche approvato una variante per ulteriori opere complementari alla nuova scuola di Borgo Tinasso, per un importo complessivo di circa 350 mila euro. La conclusione dei lavori, finanziati attraverso il PNRR, resta prevista “come da cronoprogramma” per la prossima estate.