Spiagge ad Arma di Taggia, Amaie ripubblica il bando: Conio “Solo un’imprecisione tecnica, tanto rumore per nulla”

Il bando per la gestione delle tre spiagge libere attrezzate del Comune di Taggia torna ufficialmente online. Dopo l’annullamento in autotutela disposto nei giorni scorsi da Amaie Energia a causa di una criticità tecnico-giuridica nel disciplinare di gara, la procedura è stata nuovamente pubblicata con le correzioni necessarie e con scadenza fissata al prossimo 28 maggio.

A confermarlo è il sindaco Mario Conio, che ridimensiona quanto accaduto e prova a chiudere rapidamente il fronte politico apertosi dopo la cancellazione della prima gara. “Il bando è stato ripubblicato – spiega il primo cittadino –. L’annullamento era dovuto semplicemente a un’imprecisione tecnica all’interno della procedura. Ora è tutto rientrato. Concludo dicendo: tanto rumore per nulla”. La vicenda aveva infatti acceso nuovamente il dibattito sulla scelta del Comune di affidare ad Amaie Energia la titolarità delle concessioni demaniali relative ai “Bagni Ruffini”, ai “Bagni Comunali” e a “La Fortezza”, tema già al centro di uno scontro molto duro durante il Consiglio comunale del 13 aprile scorso.

L’annullamento della prima procedura era stato disposto da Amaie Energia dopo aver rilevato una contraddizione interna al disciplinare di gara. In particolare, il documento prevedeva che i concorrenti allegassero un piano economico-finanziario all’offerta tecnica, pur stabilendo contemporaneamente il divieto di inserire elementi economici nella documentazione tecnica stessa. Una situazione ritenuta incompatibile con i principi che regolano le gare pubbliche, dove la separazione tra offerta tecnica ed economica deve restare netta per garantire imparzialità e correttezza della procedura.

Da qui la decisione di annullare tutto in autotutela, correggere il disciplinare e procedere con una nuova pubblicazione del bando. La vicenda aveva però offerto nuovo terreno di scontro all’opposizione. Il consigliere comunale Gabriele Cascino aveva parlato di “prova di una scelta amministrativa illegittima”, annunciando l’intenzione di chiedere in Consiglio comunale la revoca dell’affidamento ad Amaie Energia.

Ora, con la ripubblicazione della gara e la nuova scadenza fissata a fine mese, l’amministrazione prova a riportare la questione su un piano puramente tecnico, archiviando il caso come un semplice errore procedurale senza conseguenze sostanziali sull’iter complessivo.