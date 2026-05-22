Modifiche alla viabilità in strada Bussana Vecchia per i lavori di posa della nuova tubazione dell’acquedotto

Proseguono i lavori lungo la strada di Bussana Vecchia per la posa di una nuova tubazione dell’acquedotto. L’intervento, effettuato da Rivieracqua per conto di Acea, è ora giunto di nuovo in un tratto in cui la larghezza della strada non permette il passaggio delle vetture durante le operazioni di scavo e ripristino.
E’ quindi necessaria una modifica della viabilità che prevede, a partire da lunedì 25 maggio, un divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle ore 8 fino alle 13 e dalle ore 14 fino alle 18.
Per non arrecare disagi alla circolazione durante il fine settimana e il ponte del 2 giugno, i lavori si interromperanno la sera di venerdì 29 maggio per riprendere la mattina di mercoledì 3 giugno.