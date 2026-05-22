Maria Edvige Strina è il nuovo Vicario del Questore di Imperia

Il Questore di Imperia, dott. Lo Iacono, ha accolto il nuovo Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Maria Edvige Strina, che ha assunto l’incarico a decorrere dal 20 maggio 2026, formulandole i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.

La dott.ssa Strina vanta una lunga e qualificata esperienza professionale maturata nel corso della carriera nella Polizia di Stato. Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, è in possesso del diploma di specializzazione post laurea in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. Ha inoltre esercitato per cinque anni la professione forense presso il Foro di Napoli, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo e fallimentare, ed è abilitata all’insegnamento delle discipline economiche e giuridiche negli istituti superiori di secondo grado.

Entrata nella Polizia di Stato nel 1996, ha ricevuto la sua prima assegnazione presso la Questura di Foggia, dove è stata assegnata alla Squadra Mobile. Successivamente, dal 2001, è stata trasferita alla Questura di Napoli, ove ha maturato una significativa esperienza professionale svolgendo incarichi presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Commissariato di Scampia, il Commissariato San Ferdinando, l’Ufficio Disciplina della Questura di Napoli e il Commissariato Decumani.

Nel corso della carriera ha inoltre diretto per nove anni il Commissariato Distaccato di Capri, distinguendosi per capacità organizzative, equilibrio e professionalità, dimostrati anche in occasione di eventi di rilievo internazionale.

Nel luglio 2020 è stata trasferita alla Questura di Bari e, successivamente all’istituzione della Questura di Barletta-Andria-Trani, è stata designata Capo di Gabinetto della neo costituita Questura.

Promossa alla qualifica di Primo Dirigente, è stata successivamente assegnata alla Questura di Torino con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Ha quindi ricoperto il ruolo di Vicario del Questore di Fermo, prima dell’attuale assegnazione alla Questura di Imperia.