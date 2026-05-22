Sanremo, Rotary Club e Istituto Internazionale di Diritto Umanitario insieme con "Ispiriamo la pace"

Si avvia alla conclusione, con risultati particolarmente significativi sul piano formativo e umano, il progetto “Ispiriamo la Pace”, promosso dal Rotary Club Sanremo presieduto da Stefania Sandra, con il sostegno dei Rotary Club co-sponsor del territorio e realizzato in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

L’iniziativa, realizzata con il supporto del Distretto Rotary 2032 nell’ambito del programma delle Sovvenzioni Distrettuali per l’anno rotariano 2025/2026, ha consentito a giovani laureate di svolgere un percorso di tirocinio altamente qualificante presso il prestigioso Istituto sanremese, realtà riconosciuta a livello internazionale nei settori del diritto internazionale umanitario, della tutela dei diritti umani e della promozione della pace.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire concrete opportunità di crescita professionale e personale alle nuove generazioni, favorendo al contempo la diffusione dei valori rotariani legati al servizio, alla solidarietà internazionale, al dialogo tra i popoli e alla prevenzione dei conflitti.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro delle nostre comunità e sulla costruzione di una cultura della pace concreta e duratura”, ha sottolineato Stefania Sandra, presidente del Rotary Club Sanremo. “Attraverso questo progetto abbiamo voluto offrire un’opportunità reale di crescita professionale e umana, valorizzando al tempo stesso una delle eccellenze internazionali presenti sul nostro territorio come l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario”.

Nel corso del tirocinio, le beneficiarie hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un ambiente internazionale multidisciplinare, partecipando alle attività formative e di ricerca dell’Istituto e collaborando con studiosi, esperti e operatori provenienti da numerosi Paesi del mondo.

Particolarmente significativo anche il risultato raggiunto sul piano occupazionale: una delle tirocinanti coinvolte nel progetto ha infatti successivamente ottenuto un impiego a tempo indeterminato, confermando il valore concreto e professionalizzante dell’esperienza maturata grazie al percorso sostenuto dal Rotary.

Fondamentale, nel corso dell’intero progetto, è stata la collaborazione tra i Club partecipanti, il Distretto Rotary 2032 e l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, che ha permesso di creare una rete virtuosa tra territorio, formazione e cooperazione internazionale.

Il progetto è stato inoltre presentato nel corso di un incontro Interclub organizzato ad Alassio, alla presenza dei Rotary Club sostenitori dell’iniziativa. Nel corso della serata le tirocinanti hanno illustrato ai soci e agli ospiti l’esperienza maturata presso l’Istituto, condividendo le competenze acquisite e l’importanza del percorso formativo svolto nell’ambito del service. L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo delle giovani generazioni nella promozione della pace, del dialogo internazionale e della tutela dei diritti umani.

Con “Ispiriamo la Pace”, il Rotary conferma così il proprio impegno concreto a favore delle nuove generazioni e della formazione di professionalità capaci di contribuire, nel tempo, alla diffusione dei valori della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli.



