Sanremo, grande successo al Casinò per il concerto organizzato in favore della LILT

Una serata di grande musica e di partecipazione civile ha illuminato ieri il palco del Teatro del Casinò con il concerto organizzato in favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), promosso con il prezioso intervento del Lions Club Sanremo Host, ha raccolto emozioni e offerte generose da parte di un pubblico numeroso e attento. L’iniziativa, realizzata “ad offerta”, ha permesso di coniugare qualità artistica e impegno sociale, confermando ancora una volta il forte legame tra la città e le associazioni del territorio.

Protagonista della serata è stata la Giovane Orchestra "NOTE LIBERE" “Riviera dei Fiori”, un ensemble composto da ragazzi e ragazze del territorio che, sotto la direzione del professor Fabrizio Ragazzi, ha offerto un repertorio curato e coinvolgente. La formazione, frutto di un progetto di alta formazione musicale per giovani talenti, si distingue per l’entusiasmo, la precisione e la freschezza interpretativa: i brani eseguiti hanno messo in luce sia la preparazione tecnica dei musicisti sia la loro capacità di comunicare emozioni al pubblico. La presenza in scena della giovane orchestra "NOTE LIBERE" “Riviera dei Fiori” conferma l’importanza di sostenere la pratica orchestrale giovanile come leva culturale e sociale per l’intera provincia.

Gli alunni dell' I. C. Sanremo Centro-Levante del Plesso "Calvino" coinvolti nel concerto hanno offerto momenti di grande impatto emotivo, dimostrando come l’educazione musicale nelle scuole possa trasformarsi in esperienza condivisa e di alta valenza civica.

Particolarmente commossa per l’impegno e la riuscita dell’evento, la presidente della LILT, Costanza Pireri, ha ringraziato pubblicamente tutti i partecipanti e gli organizzatori, sottolineando quanto i fondi raccolti rappresentino un aiuto concreto per le attività di prevenzione, informazione e supporto che l’associazione svolge sul territorio. La LILT ha ricordato l’importanza di iniziative come questa per mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione oncologica e per rafforzare la rete di sostegno a chi affronta la malattia.

Di rilievo è stato anche il ruolo del Lions Club Sanremo Host: i soci, riconoscibili dai caratteristici giubbotti gialli, hanno curato l’organizzazione e la logistica dell’evento, contribuendo in modo determinante alla raccolta fondi. La loro presenza sul campo, la disponibilità e l’attaccamento al territorio hanno fatto la differenza, dimostrando come il volontariato organizzato sappia trasformare una semplice serata in un’occasione di solidarietà concreta.

Un ringraziamento speciale va anche al Teatro del Casinò, che ha messo a disposizione i suoi spazi e la sua collaborazione con sensibilità e professionalità. La partecipazione calorosa dei cittadini, che hanno risposto con generosità all’appello della LILT, ha reso la serata non solo molto partecipata ma anche profondamente significativa per la comunità.

Con musica emozionante eseguita da giovani talenti, impegno delle associazioni e affetto del pubblico, l’evento ha mostrato il volto migliore di Sanremo: una città capace di unire cultura e solidarietà per un obiettivo comune. A tutti i protagonisti — orchestrali, coristi, insegnanti, volontari dei Lions, rappresentanti della LILT, staff del Teatro e cittadini — va il più sentito ringraziamento per aver reso possibile una serata indimenticabile e utile. Che questa iniziativa sia di esempio e stimolo per altre occasioni future, dove la bellezza della musica si mette al servizio della cura e della prevenzione.



