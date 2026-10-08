Ventimiglia, l'Archivio di Stato inaugura una mostra sul legame tra i Grimaldi e il Ponente nell'anniversario delle nozze di Ranieri III e Grace Kelly

Un legame storico e istituzionale lungo sei secoli unisce la città di Ventimiglia alla famiglia Grimaldi di Monaco. Per ripercorrere questa profonda relazione, la Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia ha promosso una mostra documentaria dal titolo “Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure”, prendendo spunto dalla ricorrenza del matrimonio tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly.

L'iniziativa espositiva coincide inoltre con il 140° anniversario della sede intemelia dell'Archivio e propone un itinerario storico che spazia dal Medioevo fino al Novecento. Attraverso documenti, dipinti, fotografie e cimeli mai esposti prima in Italia, la mostra accende i riflettori sull'estremo Ponente ligure inteso come "territorio-ponte" e area di frontiera, un contesto geopolitico complesso in cui l'identità locale si è plasmata nei secoli attraverso lo scambio reciproco e dove la casata monegasca ha costantemente esercitato un ruolo di primo piano.

Il percorso scientifico dell'evento poggia su una sinergia tra settore pubblico e collezioni private: i fondi documentari della sezione archivistica statale dialogano infatti con il materiale storico della Fondazione Galleani di Saint Ambroise - de Bottini di Sainte Agnés e della Fondazione Giuseppe Biancheri, custodi di importanti memorie legate anche al Risorgimento nazionale. Un modello di cooperazione istituzionale finalizzato a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale dell'intero territorio provinciale.