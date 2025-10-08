Badalucco investe 67mila euro per cimitero, giochi e videosorveglianza. In arrivo oltre 600mila euro per opere pubbliche nel 2026 e 2027

Il Consiglio comunale di Badalucco ha approvato una variazione al bilancio triennale 2025/2027 che permette di destinare 67.018 euro di avanzo vincolato 2024 a tre interventi considerati prioritari: la realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Campo Soprano, la sistemazione del parco giochi “La Villa” e il potenziamento della videosorveglianza. Una decisione che arriva con il duplice obiettivo di rispondere alle esigenze immediate della comunità e di preparare il terreno a una stagione di investimenti più ampia già calendarizzata per i prossimi anni.

Secondo quanto riportato nei documenti di bilancio, la somma maggiore, pari a 47.018 euro, sarà utilizzata per il Cimitero di Campo Soprano, dove è previsto un ampliamento dei loculi e degli ossari. Diecimila euro andranno al parco giochi “La Villa”, destinati alla manutenzione e al miglioramento delle aree ludiche per bambini, mentre altri diecimila euro saranno impiegati per rafforzare la videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare il controllo e la sicurezza sul territorio. Alla variazione si accompagnano nuovi fondi esterni già registrati nelle casse comunali: 40.000 euro da Regione Liguria sempre per la videosorveglianza, 26.000 euro dalla Provincia di Imperia per il controllo delle isole ecologiche e 149.361 euro da Filse-Regione Liguria per la riqualificazione energetica dell’ex albergo La Rocca. Tutte risorse che si aggiungono agli stanziamenti già programmati per gli anni successivi.

Il piano degli investimenti futuri è infatti particolarmente rilevante: nel 2026 sono previsti 400.000 euro per gli interventi di deflusso delle acque in località Cantaraina, 150.000 euro per la messa in sicurezza del versante Santa Marta-San Rocco e 100.000 euro per la sistemazione del torrente Argentina. Per il 2027, invece, sono attesi ulteriori 150.000 e 200.000 euro per il completamento degli stessi settori di intervento. Dal punto di vista tecnico-contabile, la variazione è stata accompagnata dal parere favorevole del revisore dei conti, dott. Fabio Caccavale, e della responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Monica Bianchi, che hanno attestato il mantenimento degli equilibri. Dopo l’utilizzo dell’avanzo, il risultato di amministrazione 2024 è stato rideterminato in 1.028.580,76 euro.

Con questa manovra, Badalucco non solo affronta necessità immediate e concrete, come la disponibilità di spazi al cimitero e la sicurezza nelle aree pubbliche, ma consolida anche un percorso di medio periodo che vedrà il territorio interessato da opere per oltre 650.000 euro nel 2026 e 350.000 euro nel 2027.