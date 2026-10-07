Santo Stefano al Mare, inaugurata la nuova Sala di Conversazione dedicata agli anziani (Foto)

È stata inaugurata venerdì scorso a Santo Stefano al Mare la nuova Sala di Conversazione dedicata agli anziani, uno spazio voluto dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di creare nuove occasioni di incontro, socialità e condivisione. La sala nasce come luogo accogliente nel quale ritrovarsi, trascorrere qualche ora insieme, conversare, leggere o giocare a carte, ma soprattutto come ambiente nel quale coltivare relazioni e sentirsi parte della comunità. Un'iniziativa che guarda quindi non soltanto alla disponibilità di un nuovo spazio, ma anche alla necessità di contrastare solitudine e isolamento, condizioni che possono interessare in modo particolare la popolazione anziana.

La Sala di Conversazione sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18, offrendo così un punto di riferimento stabile durante la settimana. L'intento dell'Amministrazione è quello di trasformare il nuovo spazio in un luogo vivo e frequentato, capace di favorire la partecipazione e di creare momenti di aggregazione. Un ambiente semplice e familiare dove poter trascorrere del tempo in compagnia e mantenere attive quelle relazioni che rappresentano un elemento importante della qualità della vita. La nuova struttura si inserisce così in un percorso più ampio dedicato alla costruzione di una comunità inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse fasce della popolazione.

"Vogliamo che Santo Stefano al Mare sia un paese attento alle persone in ogni fase della loro vita – ha dichiarato il sindaco Marcello Pallini –, non abbiamo inaugurato semplicemente un nuovo spazio, ma un luogo che vogliamo diventi vivo e frequentato, nel quale incontrarsi e sentirsi parte della comunità. Prendersi cura di un territorio significa anche creare occasioni di relazione e prestare attenzione a chi rischia maggiormente di vivere situazioni di solitudine". Il sindaco ha quindi voluto ringraziare l'assessore Maria Teresa Garibaldi, la dipendente comunale Carmen Labrosciano e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, sottolineando il valore di un'iniziativa che punta a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La nuova Sala di Conversazione punta quindi a diventare un punto di riferimento per gli anziani di Santo Stefano al Mare, ma anche uno spazio nel quale favorire una più ampia cultura dell'incontro e della partecipazione. L'obiettivo è valorizzare il tempo condiviso e offrire un'occasione concreta per uscire di casa, incontrare altre persone e mantenere vive le relazioni sociali. Un aspetto particolarmente importante in una fase della vita nella quale il rischio di isolamento può aumentare e nella quale anche semplici occasioni di incontro possono contribuire al benessere quotidiano.

"Le relazioni sono una componente fondamentale della qualità della vita – ha aggiunto l'assessore Maria Teresa Garibaldi –, abbiamo voluto creare un ambiente semplice e familiare, dove sia piacevole ritrovarsi e stare insieme, con l'obiettivo, anche, di valorizzare il ruolo degli anziani come una risorsa della vita sociale del paese". Parole che riassumono la filosofia alla base del progetto: non considerare gli anziani soltanto come destinatari di servizi, ma come una parte attiva della comunità, portatrice di esperienza, relazioni e partecipazione.

L'apertura della Sala di Conversazione si inserisce infine nel percorso portato avanti dall'Amministrazione comunale per rendere Santo Stefano al Mare sempre più inclusiva e attenta alle esigenze dei cittadini. Attraverso la valorizzazione degli spazi di incontro e la creazione di nuove opportunità di socialità, il Comune punta a rafforzare i legami tra le persone e il senso di comunità. Un progetto semplice nella sua concezione, ma che mira a dare una risposta concreta a un tema sempre più sentito: creare occasioni per stare insieme e fare in modo che nessuno si senta solo.