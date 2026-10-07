Treni, stop tra Nizza e Ventimiglia il 10 e 11 novembre: il Principato di Monaco invita a limitare gli spostamenti

Il 10 novembre per l’intera giornata e l’11 novembre fino alla sera sarà interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea tra Nizza e Ventimiglia, con conseguenze anche per i collegamenti da e verso la stazione di Monaco/Monte-Carlo. La sospensione è legata a importanti lavori programmati da SNCF Réseau nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della regione. Il Governo del Principato ha diffuso una serie di indicazioni rivolte a residenti, lavoratori e pendolari, invitandoli ad anticipare per quanto possibile gli spostamenti e a valutare soluzioni alternative. L'intervento, infatti, rischia di avere ripercussioni significative sulla mobilità lungo l'asse della Riviera franco-italiana, già caratterizzato da un traffico particolarmente intenso.

Di fronte alla sospensione del servizio ferroviario, le autorità monegasche raccomandano innanzitutto, quando possibile, di rinviare gli spostamenti o ricorrere al telelavoro. Per i lavoratori interessati viene inoltre suggerito di valutare una diversa organizzazione degli orari o dei giorni di ferie, così da ridurre la pressione sulla viabilità nelle giornate interessate dai lavori. Tra le alternative indicate figurano anche il car pooling e l'utilizzo dei trasporti collettivi urbani. Il Governo del Principato invita gli utenti a consultare direttamente i canali ufficiali dei diversi operatori, che saranno aggiornati con le soluzioni di trasporto predisposte per fronteggiare la temporanea interruzione ferroviaria.

Per chi dovrà comunque spostarsi, sarà quindi importante verificare in anticipo le possibilità offerte dal trasporto pubblico su gomma. Le informazioni relative ai servizi ZOU!, ai collegamenti TER della Région Sud e alla rete Zest Bus saranno aggiornate in vista delle due giornate di interruzione. Gli utenti sono invitati a consultare i rispettivi siti per conoscere orari, eventuali modifiche ai servizi e soluzioni alternative. La raccomandazione è particolarmente importante per i pendolari che quotidianamente si muovono tra il territorio francese, il Principato e il Ponente ligure, considerando che la chiusura della linea ferroviaria potrebbe determinare un aumento considerevole del traffico stradale lungo la fascia costiera.

Una delle alternative indicate dal Governo di Monaco è il car pooling attraverso BlaBlaCar Daily, servizio già disponibile in Principato. In questo caso sono previste condizioni particolarmente favorevoli per gli spostamenti che hanno origine o destinazione Monaco: tutti i passeggeri possono usufruire della gratuità del viaggio, mentre per i conducenti è previsto un finanziamento a carico del Principato. L'obiettivo è incentivare la condivisione dell'auto e ridurre il numero di veicoli in circolazione durante le giornate caratterizzate dalla sospensione dei treni. Le informazioni sul servizio e sulle modalità di utilizzo sono disponibili attraverso la Mission pour la Transition Énergétique del Principato.

L'interruzione di novembre non rappresenterà comunque un episodio isolato. I lavori rientrano infatti in un più ampio programma di modernizzazione della rete ferroviaria, destinato a proseguire anche nei prossimi anni. Gli interventi saranno necessari per migliorare l'affidabilità dell'infrastruttura e consentire, nel tempo, un incremento della frequenza delle corse. Per raggiungere questi obiettivi saranno però necessarie ulteriori interruzioni temporanee della circolazione, programmate in occasione delle diverse fasi dei lavori. Il Governo del Principato sottolinea quindi l'importanza di informarsi preventivamente sulle modifiche al servizio e di organizzare gli spostamenti tenendo conto delle future sospensioni.

Per gli utenti della Riviera, e in particolare per chi si sposta quotidianamente tra Ventimiglia, Mentone, Monaco e Nizza, le giornate del 10 e dell'11 novembre rappresenteranno dunque un appuntamento da pianificare con attenzione. L'assenza dei treni potrebbe infatti riversare una parte significativa della mobilità sulla viabilità stradale, rendendo ancora più importante l'utilizzo di soluzioni condivise e del trasporto pubblico alternativo. Il consiglio delle autorità è quindi quello di anticipare gli spostamenti, verificare gli aggiornamenti degli operatori e, quando possibile, evitare di mettersi in viaggio in auto da soli.