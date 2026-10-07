Salute mentale, teatro e inclusione: Atsl della nostra provincia porta le iniziative fuori dai luoghi di cura

Teatro, condivisione, movimento e cultura per portare la salute mentale sempre più vicino alla comunità. È questo il filo conduttore delle iniziative organizzate da ATS Liguria – Area sociosanitaria locale 1 in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre. Un programma promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e pensato per coinvolgere non soltanto gli utenti dei servizi, ma l'intera cittadinanza. Un percorso che mette al centro le persone, le loro storie e la possibilità di costruire relazioni oltre i luoghi tradizionalmente dedicati alla cura.

Il primo appuntamento ha già fatto registrare un importante riscontro. Lunedì 5 ottobre il Teatro del Casinò di Sanremo ha fatto registrare il tutto esaurito per "Tra cuore e ragione – Talk show che esplora il mondo delle emozioni". Sul palco sono salite le persone coinvolte nel percorso e gli operatori dei Centri di Salute Mentale di Sanremo, Bordighera e Imperia, portando in scena emozioni, pensieri e vissuti personali. Ansia, rabbia, razionalità, passionalità e sensibilità sono diventate protagoniste di un racconto costruito attraverso il teatro, in un alternarsi di sorrisi, lacrime e momenti di intensa partecipazione.

Lo spettacolo è stato il risultato del percorso di teatroterapia sviluppato nel corso dell'anno, curato dalla dottoressa Michela Moccafiche, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Il copione è nato all'interno del laboratorio attraverso un lavoro collettivo, nel quale ogni partecipante ha avuto la possibilità di riconoscersi nelle esperienze degli altri, imparare a leggere le proprie emozioni e trovare nuove modalità di relazione. Il teatro è diventato così uno strumento per affrontare fragilità e paure, uscire dall'isolamento e sperimentare forme diverse di comunicazione, trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro e condivisione.

Il progetto riabilitativo ha coinvolto i servizi dei Distretti di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, mettendo insieme utenti, operatori e professionisti del Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze, diretto dal dottor Marco Mollica. Un lavoro costruito anche grazie alla collaborazione con le associazioni dei familiari, con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno di ALFaPP Imperia e Sanremo, Gli Amici di Colombo e dei club Lions, Rotary e Rotaract del territorio. L'obiettivo è stato quello di utilizzare arte, musica e teatro per affrontare lo stigma e rafforzare la fiducia nei percorsi di cura, rendendo visibile alla comunità un'esperienza sviluppata nel corso dei mesi.

"Lo spettacolo e le altre iniziative organizzate per la Giornata mondiale raccontano una salute mentale che non rimane chiusa nei luoghi di cura, ma incontra la comunità – dichiara il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, dott. Marco Mollica –. Il teatro, il cammino condiviso e la visita a un luogo di cultura diventano occasioni concrete per esprimersi, costruire relazioni e valorizzare le risorse di ogni persona. Aprire queste esperienze alla cittadinanza significa favorire conoscenza e partecipazione, contribuendo a superare la distanza, i pregiudizi e lo stigma che ancora accompagnano il disagio psichico. Non c'è salute senza salute mentale".

Il programma proseguirà venerdì 9 ottobre con una passeggiata inclusiva a Bordighera, dalle 10.30 alle 13.30. L'iniziativa sarà aperta agli utenti del Centro di Salute Mentale di Bordighera, agli operatori e a tutte le persone interessate. La partenza è fissata alle 10.30 dalla Spianata del Capo, a Bordighera Alta. Il percorso porterà i partecipanti fino a Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 7, dove sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita. Un'occasione per unire movimento, socialità e conoscenza del patrimonio culturale del territorio.

Sempre dal 9 al 12 ottobre gli ospedali di Sanremo e Imperia saranno illuminati di verde, colore scelto come simbolo della salute mentale. Area 1 ha inoltre invitato i Comuni della provincia di Imperia ad aderire alla campagna, illuminando a loro volta un monumento o un luogo simbolico del proprio territorio. Un gesto dal forte valore comunicativo, pensato per richiamare l'attenzione sul diritto alla cura, all'ascolto, all'inclusione e alla piena partecipazione alla vita sociale. L'obiettivo è rendere il messaggio visibile anche al di fuori delle strutture sanitarie e coinvolgere direttamente le comunità locali.

"La salute mentale è parte integrante della salute e riguarda l'intera comunità – sottolinea il direttore dell'Area sociosanitaria locale 1, dott. Marino Anfosso –. Attraverso queste iniziative vogliamo offrire occasioni di incontro e di conoscenza, capaci di mettere al centro le persone, le loro storie e le loro potenzialità. L'illuminazione in verde dei nostri ospedali rafforza questo messaggio e rende visibile l'impegno quotidiano dei servizi e degli operatori nel promuovere accoglienza, dignità e inclusione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma e le persone che vi prenderanno parte".

Le iniziative promosse da Area 1 si inseriscono quindi in un percorso più ampio volto ad avvicinare i servizi alla popolazione e contrastare lo stigma legato al disagio psichico. Teatro, cammino e cultura diventano strumenti attraverso i quali costruire occasioni di incontro e di conoscenza, ricordando che la salute mentale si tutela anche attraverso le relazioni, l'ascolto e la partecipazione. Una serie di appuntamenti che, partendo dai servizi territoriali, punta a coinvolgere l'intera comunità del Ponente ligure.