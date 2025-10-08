Nuovi tentativi di phishing nella nostra provincia: false multe per divieto di sosta a Sanremo, indagini della Postale

Nuovi tentativi di phishing stanno circolando nella nostra provincia. Questa volta a segnalarli sono stati alcuni cittadini di Sanremo, che hanno ricevuto una mail nella quale viene evidenziata una presunta irregolarità di sosta del proprio veicolo in un’area non autorizzata. “Il sistema di controllo digitale – è scritto nella mail – conforme alle disposizioni di legge, ha registrato l’evento ed ha attribuito la responsabilità amministrativa al proprietario del mezzo”.

Nella comunicazione si sostiene che l’importo iniziale della contravvenzione sia di 120 euro, ma che, dopo 48 ore dalla mancata regolarizzazione, la cifra salirebbe automaticamente a 360 euro. La mail contiene anche un’immagine con la scritta “Accedi al servizio di regolamento”: cliccando su quel link si verrebbe indirizzati a un sito fraudolento, ideato per carpire dati personali o bancari degli utenti. A rendere la truffa ancora più credibile, nella mail viene specificato che il pagamento può essere effettuato tramite la piattaforma PagoPa, il canale ufficiale della Pubblica Amministrazione per i pagamenti digitali, con ulteriori riferimenti che mirano a rendere autentico il messaggio.

Diversi sanremesi, insospettiti, hanno contattato sia la Polizia Locale sia la Polizia Postale. La Municipale ha confermato di non aver mai inviato email di questo genere, mentre dalla Polizia Postale è arrivata la conferma che si tratta di un tentativo di truffa già noto e oggetto di indagine.

Il phishing è una delle tecniche di truffa online più diffuse. Consiste nell’invio di messaggi o email che imitano comunicazioni ufficiali (da parte di enti pubblici, banche o aziende note) con lo scopo di indurre l’utente a fornire dati sensibili, come credenziali di accesso o informazioni bancarie.

Per evitare di cadere in questi raggiri, la Polizia Postale raccomanda di:

- Non cliccare mai su link o pulsanti contenuti in email sospette, anche se sembrano provenire da fonti ufficiali.

- Controllare sempre l’indirizzo del mittente: spesso differisce, anche di poco, da quello reale dell’ente.

- Non inserire dati personali o bancari su siti raggiunti da link inviati via email o SMS.

- Verificare la notizia o la richiesta contattando direttamente l’ente o l’ufficio citato nel messaggio, tramite i canali ufficiali.

- Segnalare il tentativo di truffa sul portale della Polizia Postale (www.commissariatodips.it).

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non farsi trarre in inganno da comunicazioni che sfruttano il linguaggio e la grafica di enti pubblici per apparire autentiche.