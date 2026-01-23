Maltempo: Arpal prolunga l’allerta gialla per neve nell'entroterra per nuove criticità attese tra oggi e domani

Il maltempo torna a interessare la Liguria e in particolare i versanti padani, dove Arpal ha prolungato l’allerta gialla per neve fino alle 02.00 di sabato 24 gennaio sulle zone D (versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante. Dopo una breve pausa, una nuova allerta gialla scatterà dalle 18.00 alle 23.59 di domani, segnalando una fase perturbata destinata a durare per tutto il fine settimana.

Secondo le previsioni, una vasta depressione atlantica sta convogliando sulla regione un flusso umido che ha già portato precipitazioni diffuse, inizialmente deboli ma localmente persistenti, con cumulate che potrebbero diventare significative nelle prossime ore. Le prime nevicate stanno interessando i versanti di Ponente e, tra pomeriggio e sera, raggiungeranno anche parte del Centro‑Levante.

La quota neve è in calo: fino a fondovalle sull’area D e sulla Valle Scrivia, intorno agli 800‑900 metri su Aveto e Trebbia.

Nevicate a quote medio‑basse potrebbero creare disagi alla viabilità, soprattutto nei fondovalle e lungo i tratti autostradali delle zone D ed E. Non si escludono episodi di pioggia congelantesi nelle valli Stura, Scrivia e Trebbia.

Sul fronte dei venti, sono attese raffiche moderate o forti, in particolare sulle aree centrali della regione, con un conseguente aumento del disagio fisiologico per freddo. Il mare sarà mosso, fino a molto mosso o localmente agitato sul Ponente nella serata di sabato per onda lunga da sud‑sudovest.

La giornata di sabato vedrà un temporaneo miglioramento nelle ore centrali, ma dal tardo pomeriggio una nuova perturbazione riporterà precipitazioni diffuse e ulteriori nevicate: moderate fino a fondovalle sulla zona D, più deboli sulla zona E e sull’interno del settore centrale.

La tregua sarà breve. Domenica la nuvolosità tornerà a intensificarsi e aumenterà la probabilità di nuove precipitazioni, mentre le temperature inizieranno a scendere. Lunedì si preannuncia come la giornata più fredda e instabile, con un marcato calo termico e nuove nevicate nell’entroterra e nelle aree montane del basso Piemonte.