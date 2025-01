Dolceacqua, nuovo traguardo per il Castello dei Doria: record d'incassi nel 2024

Nuovo traguardo per il Castello dei Doria a Dolceacqua: nel 2024 sono stati raggiunti incassi record pari a circa 180mila euro con oltre 40mila biglietti venduti. Il risultato, significativo per un comune di 2.200 abitanti, è confermato anche da una crescita costante negli ultimi tre anni caratterizzata da un incremento medio annuo del 17 per cento.

Il successo può essere attribuito a diversi fattori chiave, tra cui l’allestimento di innovative sale multimediali e il crescente prestigio internazionale del borgo ligure, alimentato dal gemellaggio con il comune di Monaco, che hanno reso Dolceacqua una meta sempre più attrattiva sia per visitatori italiani che stranieri. “Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo risultato ma sappiamo che si può assolutamente migliorare" – dichiarano dal Comune – "Intendiamo investire ancora di più sulla comunicazione, considerando che, nonostante il prezzo contenuto del biglietto, solo il 25% dei turisti in visita al nostro Comune accede al Castello".

"Analizzando i dati complessivi, tra turisti paganti e ingressi agli eventi e spettacoli, il monumento accoglie oltre 60mila persone all’anno. Per questo, crediamo che il Castello possa rappresentare un’opportunità unica per le aziende interessate a sponsorizzare il sito, ottenendo una grande visibilità e supportando economicamente la manutenzione della struttura" - sottolineano - "Lo straordinario risultato testimonia l’importanza della promozione culturale e del turismo sostenibile confermando il Castello dei Doria come uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio storico della Liguria".