Rigenerazione urbana: inaugurata la nuova palestra lungo la ciclopedonale di Ospedaletti (Foto e video)

Dopo una lunga attesa, è stata finalmente inaugurata questa mattina la nuova palestra pubblica lungo la pista ciclopedonale di Ospedaletti, un’opera destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello sport e della vita all’aria aperta. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità locali e regionali: l’assessore Manuel Spinelli, il consigliere Giuseppe Lombardo, i consiglieri regionali Armando Biasi, Chiara Cerri, Enrico Ioculano e Veronica Russo, oltre al vescovo Antonio Suetta.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e del sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti. Il progetto, che ha richiesto un investimento complessivo di 260mila euro – di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria – si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’area costiera, già oggetto di importanti interventi negli ultimi anni.

“La palestra è un nuovo presidio sportivo che arricchisce ulteriormente la ciclopedonale – ha dichiarato l’assessore Scajola – e sarà affiancata a breve da un secondo intervento, recentemente finanziato con 238mila euro attraverso il Fondo strategico regionale 2025, per completare la pista all’altezza dell’ex stazione ferroviaria. In totale, solo per la provincia di Imperia, abbiamo investito circa 35 milioni di euro in progetti di rigenerazione urbana”.

Il sindaco Cimiotti ha sottolineato l’importanza dell’opera per la comunità: “Questa palestra, insieme al punto ristoro che sorgerà nelle vicinanze, rappresenta un nuovo spazio di aggregazione e offre servizi essenziali a residenti e turisti. A breve sarà pubblicato un bando per l’affidamento della gestione dell’impianto. La rigenerazione urbana non si ferma qui: il nostro obiettivo è sviluppare anche un parco avventura per rendere questa zona sempre più viva e attrattiva”.