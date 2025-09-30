 / Attualità

Attualità | 30 settembre 2025, 08:39

Ospedaletti, la nuova palestra sarà gestita dal Comune: niente bando, spazio alle associazioni

La soluzione scelta è quella di un utilizzo immediato e funzionale

Nonostante le ipotesi iniziali, la palestra comunale inaugurata sei mesi fa a ridosso della pista ciclabile non verrà affidata subito a un gestore privato. L'amministrazione comunale di Ospedaletti ha scelto di abbandonare la strada del bando di concessione, preferendo una gestione diretta e temporanea che permetta di mettere da subito la struttura al servizio della comunità.

L’edificio, poco più di 140 metri quadrati comprensivi di spogliatoi e servizi, è costato oltre 150 mila euro e ha richiesto più di due anni di lavori. Al momento dell’apertura si era ipotizzato di procedere con una gara pubblica per l’affidamento, ma negli ultimi mesi è maturata la convinzione che fosse troppo rischioso: la dimensione ridotta degli spazi e i costi necessari per renderla pienamente operativa avrebbero potuto scoraggiare i potenziali interessati, portando a un’asta senza partecipanti.

Per evitare che la nuova palestra resti chiusa, il Comune ha quindi deciso di aprirla alle associazioni sportive locali, che potranno utilizzarla sulla base di regole e tariffe fissate in una prossima delibera. Una gestione definita “provvisoria”, ma pensata per garantire continuità d’uso e offrire un servizio concreto al territorio

Andrea Musacchio

