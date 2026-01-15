 / Ventimiglia Vallecrosia...

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 15 gennaio 2026, 14:16

Il Partito Democratico intemelio piange la scomparsa di Graziano Balbis, figura di riferimento e segretario del Circolo di Vallecrosia

I segretari dei Circoli del comprensorio ricordano la sua umanità, la dedizione al territorio e l’impegno politico sempre leale, esprimendo vicinanza e cordoglio alla famiglia

I Segretari dei Circoli del Partito Democratico del comprensorio intemelio (Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Soldano e Bordighera) esprimono profondo dolore per la scomparsa di Graziano Balbis, segretario del Circolo PD di Vallecrosia.

“Graziano è stato una persona mite e buona, un compagno leale e generoso, che ha sempre incarnato con coerenza e umanità i valori del nostro partito, mettendo il proprio impegno politico e umano al servizio della comunità. La sua passione e la sua grande capacità di ascolto resteranno un esempio prezioso per tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, esprimiamo il nostro più sincero sentimento di vicinanza alla figlia Emanuele e a tutta la sua famiglia, a cui va il nostro abbraccio più sentito e commosso. Il suo ricordo continuerà ad accompagnare il nostro impegno politico e umano nel nostro territorio".

