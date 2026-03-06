Ventimiglia, Scullino: "Il parcheggio di Varase era già previsto nel nostro programma amministrativo"

"Esprimo soddisfazione per l ’annuncio dell’amministrazione riguardo alla realizzazione del parcheggio di circa 50 posti auto nella frazione di Varase, completo di area verde e spazio giochi per bambini. Si tratta di un progetto già previsto nel nostro programma amministrativo e atteso da tempo dai cittadini" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Oltre al parcheggio di Varase, nelle frazioni vicine esistono altri progetti già pronti per la concretizzazione: a Bevera – Vico Soprano il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione e adeguamento dei sotto-servizi di acqua, luce e scarichi; a Bevera – via della Stazione fino a Monte Pozzo, la realizzazione di nuovo acquedotto, fognatura e illuminazione; a Bevera–Calvo l'allargamento e messa in sicurezza del tratto di circa 300 metri, attualmente con senso unico alternato, con criticità per scuolabus e trasporto pubblico; da Calvo a Sant’Antonio – via Bosco dei Bormanni la messa in sicurezza e allargamento della strada, arteria fondamentale per cittadini e turisti che devono raggiungere la Francia evitando il centro cittadino; Terrapieno del lago di Fango – sponda destra del torrente Bevera, vicino al ponte Giovanni Paolo II la possibile realizzazione del nuovo canile comunale, progetto da valutare con attenzione" - ricorda Scullino.

"Si tratta di opere già progettate: occorre ora procedere con gare e finanziamenti per trasformarle in cantieri attivi, dando risposte concrete ai residenti e valorizzando il territorio" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.