Politica | 06 marzo 2026, 09:27

Ventimiglia, Scullino: "Il parcheggio di Varase era già previsto nel nostro programma amministrativo"

"Nelle frazioni vicine esistono altri progetti già pronti per la concretizzazione, occorre ora procedere con gare e finanziamenti per trasformarli in cantieri attivi", dice il consigliere comunale di minoranza

"Esprimo soddisfazione per l’annuncio dell’amministrazione riguardo alla realizzazione del parcheggio di circa 50 posti auto nella frazione di Varase, completo di area verde e spazio giochi per bambini. Si tratta di un progetto già previsto nel nostro programma amministrativo e atteso da tempo dai cittadini" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Oltre al parcheggio di Varase, nelle frazioni vicine esistono altri progetti già pronti per la concretizzazione: a Bevera – Vico Soprano il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione e adeguamento dei sotto-servizi di acqua, luce e scarichi; a Bevera – via della Stazione fino a Monte Pozzo, la realizzazione di nuovo acquedotto, fognatura e illuminazione; a Bevera–Calvo l'allargamento e messa in sicurezza del tratto di circa 300 metri, attualmente con senso unico alternato, con criticità per scuolabus e trasporto pubblico; da Calvo a Sant’Antonio – via Bosco dei Bormanni la messa in sicurezza e allargamento della strada, arteria fondamentale per cittadini e turisti che devono raggiungere la Francia evitando il centro cittadino; Terrapieno del lago di Fango – sponda destra del torrente Bevera, vicino al ponte Giovanni Paolo II la possibile realizzazione del nuovo canile comunale, progetto da valutare con attenzione" - ricorda Scullino.

"Si tratta di opere già progettate: occorre ora procedere con gare e finanziamenti per trasformarle in cantieri attivi, dando risposte concrete ai residenti e valorizzando il territorio" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

Elisa Colli

