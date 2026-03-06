Taggia, Barisciani presenta Altamarea: “Vogliamo costruire un progetto largo per cambiare la città”

La politica tabiese inizia a muoversi con largo anticipo rispetto alle elezioni comunali del 2027. Dopo l’annuncio della nascita del movimento civico Altamarea – La Grande Taggia, il fondatore Luigi Barisciani spiega obiettivi, metodo e prospettive del progetto che punta a costruire un’alternativa amministrativa per la città.

L’associazione, presentata nei giorni scorsi insieme a Sara Bracco, Alfonso Siracusa e Samuele Valzano, nasce con l’idea di aprire un percorso partecipato che coinvolga cittadini e realtà del territorio. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, vuole crescere nei prossimi mesi fino a diventare una proposta politica strutturata in vista delle prossime elezioni. Barisciani racconta così le ragioni di questa scelta e le linee guida del movimento.

Come mai avete scelto di presentare il movimento con un anno di anticipo rispetto alle elezioni? “Abbiamo scelto di presentare il movimento con un anno di anticipo per avere il tempo di costruire un progetto solido e inclusivo, che coinvolga il maggior numero di cittadini possibile. Vogliamo ascoltare le esigenze e le proposte dei taggesi e costruire un programma che risponda alle loro aspettative”.

State già lavorando a un programma politico, anche solo nelle linee guida principali? “Sì, stiamo già lavorando a un programma politico che si basa su alcuni punti fondamentali, come la valorizzazione del territorio, la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela della qualità della vita dei cittadini. Vogliamo costruire un futuro migliore per Taggia e per le generazioni future”.

Quali motivazioni vi hanno spinto a dar vita a questo nuovo movimento e a puntare alle prossime elezioni? “Siamo stati spinti dalla voglia di cambiare le cose e di fare qualcosa per la nostra città. Siamo convinti che sia possibile fare meglio e che sia necessario lavorare insieme per costruire un futuro migliore per Taggia”.

Avete già iniziato a individuare persone e profili che potrebbero entrare a far parte del progetto? “Sì, abbiamo già iniziato a parlare con diverse persone che condividono le nostre idee e i nostri valori. Siamo aperti a tutti coloro che vogliono unirsi al nostro progetto e lavorare insieme per la città”.

Il vostro obiettivo è costruire una lista civica oppure immaginate anche possibili alleanze con altre realtà politiche? “Il nostro obiettivo è costruire una lista civica che rappresenti i cittadini di Taggia e che lavori per il bene della città. Siamo aperti a possibili alleanze con altre realtà politiche che condividano i nostri valori e i nostri obiettivi”.

Quali sono oggi, secondo voi, le principali priorità per la città su cui intendete concentrarvi? “Le principali priorità per la città sono la valorizzazione del territorio, la promozione dello sviluppo sostenibile, la tutela della qualità della vita dei cittadini e la creazione di opportunità di lavoro e di crescita per i giovani. Vogliamo lavorare per fare di Taggia una città più accogliente, più sostenibile e più prospera”.

Quali saranno ora i prossimi passi del movimento nei mesi che vi separano dal voto? “I prossimi passi saranno quelli di continuare a lavorare al nostro programma, di ascoltare i cittadini e di costruire un movimento sempre più ampio e inclusivo. Vogliamo essere pronti per le elezioni e lavorare per vincere, per il bene di Taggia e dei suoi cittadini”.