Sanremo, gazebo informativo di Fratelli d’Italia sulla “Riforma del Sì”: appuntamento domani in via Escoffier

Un pomeriggio di informazione e confronto dedicato ai cittadini. Si terrà domani, dalle 15 alle 19 in via Escoffier nei pressi della statua di Mike Bongiorno, il gazebo informativo promosso dal circolo Fratelli d’Italia Sanremo e dedicato alla “Riforma del Sì”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare la cittadinanza sui contenuti della riforma, approfondire le ragioni del sostegno al Sì e creare uno spazio di dialogo diretto con il pubblico. Durante il pomeriggio i cittadini potranno ricevere materiale informativo, rivolgere domande ai volontari e conoscere nel dettaglio le proposte e gli obiettivi del progetto di riforma.

«Crediamo sia fondamentale creare momenti di dialogo diretto con i cittadini – dichiara il coordinatore cittadino Antonino Consiglio – per spiegare in modo chiaro e trasparente le ragioni che ci spingono a sostenere il Sì e soprattutto per smontare le fake news del comitato del No». Il gazebo sarà anche un’occasione per coinvolgere chi desidera contribuire alla campagna e partecipare attivamente alle iniziative organizzate sul territorio nelle prossime settimane.

All’appuntamento è prevista inoltre la presenza del senatore Gianni Berrino e dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che porteranno il loro contributo al momento di confronto con i cittadini.