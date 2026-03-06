Lega, commissariata la sezione di Sanremo: Andrea Bonfà nominato nuovo responsabile

Il direttivo provinciale della Lega ha deciso il commissariamento della sezione cittadina di Sanremo con l’obiettivo di avviare una nuova fase di rilancio dell’attività politica sul territorio.

"Durante la riunione, il direttivo ha nominato commissario Andrea Bonfà, militante della sezione sanremese e coordinatore regionale della Lega Giovani".

A comunicarlo è il segretario provinciale della Lega, Antonio Federico.

"La scelta, spiegano dal partito, conferma la volontà del movimento di investire con decisione sulla cosiddetta “linea verde”, puntando su nuove energie, entusiasmo e sul coinvolgimento delle giovani generazioni. Al nuovo commissario viene affidato il compito di riorganizzare il lavoro politico della sezione e rafforzare la presenza della Lega in città, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e preparata ad affrontare le prossime sfide amministrative", ha concluso Federico.