Camporosso, sicurezza e spazi nelle scuole: bocciata la mozione della minoranza

Bocciata la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì relativa alla sicurezza, alla manutenzione e alla carenza di spazi nei plessi scolastici comunali presentata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Camporosso. "La maggioranza ha bocciato la mozione che nasceva a seguito del sopralluogo effettuato il 9 gennaio 2026 presso le scuole di Camporosso Mare e Camporosso Capo, durante il quale sono emerse diverse criticità riguardanti cortili, infiltrazioni d’acqua, impianti, aree esterne e condizioni generali di manutenzione degli edifici scolastici" - fanno sapere i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "Tra le problematiche segnalate anche la presenza di una crepa importante già oggetto di segnalazione in data 27 dicembre 2025, circostanza che ha portato successivamente l’Amministrazione comunale a far predisporre, nel mese di gennaio, una relazione tecnica da parte di un ingegnere".

"Uno dei punti centrali della mozione riguardava, inoltre, la necessità di restituire alla scuola alcuni spazi oggi occupati da archivi provvisori. Attualmente, infatti, alcuni locali che potrebbero essere utilizzati per attività didattiche risultano occupati da archivi comunali collocati in maniera temporanea" - sottolineano - "La nostra proposta era quella di individuare una soluzione definitiva e a norma di legge per liberare gli spazi e consentire alla scuola di utilizzarli per le proprie attività, comprese eventuali aule laboratorio oggi mancanti. La mozione chiedeva, inoltre, interventi di messa in sicurezza su reti, recinzioni, griglie, scale e impianti elettrici, la rimozione di materiali potenzialmente pericolosi presenti nei cortili scolastici, la risoluzione di infiltrazioni e problemi di riscaldamento e la predisposizione entro 60 giorni di un piano di manutenzione straordinaria e programmata per tutti i plessi scolastici del Comune. Nonostante ciò, la maggioranza ha deciso di votare contro la proposta. Durante la discussione in consiglio comunale il Sindaco ha motivato il voto contrario sostenendo che non esisterebbero criticità strutturali negli edifici scolastici".





"Una posizione che ci lascia perplessi soprattutto considerando le segnalazioni effettuate e il fatto che l’amministrazione stessa ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica" – dichiarano i consiglieri – "La nostra mozione aveva l’unico obiettivo di migliorare la sicurezza degli edifici e restituire alla scuola spazi utili per la didattica. Temi che dovrebbero essere una priorità per qualsiasi amministrazione".