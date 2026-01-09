Scuole a Camporosso, Morabito: "Segnalazione basata su riscontri reali e verificati sul posto"

"In riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, il gruppo consiliare SìAmo Camporosso ritiene doveroso fare alcune precisazioni puntuali e documentabili. Il sopralluogo effettuato personalmente nella mattinata odierna dal sottoscritto consigliere comunale ha confermato che nella giornata di ieri, 8 gennaio, nei plessi scolastici interessati i riscaldamenti non risultavano regolarmente accesi e continui, in particolare nella fascia oraria centrale della giornata" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito replicando alle dichiarazioni del sindaco Davide Gibelli sulla scuola.

"La segnalazione formale è stata inviata in data 7 gennaio da parte della scuola, quindi, prima delle dichiarazioni del Sindaco e prima di qualsiasi presunto intervento correttivo. È pertanto del tutto evidente che non si tratta di allarmismi infondati, bensì di una segnalazione basata su riscontri reali e verificati sul posto" - sottolinea il consigliere del gruppo consiliare SìAmo Camporosso -"Respingo con decisione al mittente l’accusa di superficialità: il gruppo SìAmo Camporosso ha agito con senso di responsabilità, dopo verifiche dirette, a tutela dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie".