 / Politica

Politica | 09 gennaio 2026, 15:26

Scuole a Camporosso, Morabito: "Segnalazione basata su riscontri reali e verificati sul posto"

"Nelle scuole il riscaldamento deve essere garantito sempre, senza interruzioni, soprattutto in presenza di minori e con temperature rigide", dice il consigliere di SìAmo Camporosso

Scuole a Camporosso, Morabito: &quot;Segnalazione basata su riscontri reali e verificati sul posto&quot;

"In riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, il gruppo consiliare SìAmo Camporosso ritiene doveroso fare alcune precisazioni puntuali e documentabili. Il sopralluogo effettuato personalmente nella mattinata odierna dal sottoscritto consigliere comunale ha confermato che nella giornata di ieri, 8 gennaio, nei plessi scolastici interessati i riscaldamenti non risultavano regolarmente accesi e continui, in particolare nella fascia oraria centrale della giornata" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito replicando alle dichiarazioni del sindaco Davide Gibelli sulla scuola.

"La segnalazione formale è stata inviata in data 7 gennaio da parte della scuola, quindi, prima delle dichiarazioni del Sindaco e prima di qualsiasi presunto intervento correttivo. È pertanto del tutto evidente che non si tratta di allarmismi infondati, bensì di una segnalazione basata su riscontri reali e verificati sul posto" - sottolinea il consigliere del gruppo consiliare SìAmo Camporosso -"Respingo con decisione al mittente l’accusa di superficialità: il gruppo SìAmo Camporosso ha agito con senso di responsabilità, dopo verifiche dirette, a tutela dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie".

"Se oggi il riscaldamento viene dichiarato 'continuativo', ciò dimostra che il problema esisteva ed è stato affrontato solo a seguito delle segnalazioni della minoranza, non certo per iniziativa spontanea dell’Amministrazione. Ribadiamo un principio semplice e non negoziabile: nelle scuole il riscaldamento deve essere garantito sempre, senza interruzioni, soprattutto in presenza di minori e con temperature rigide" - afferma - "Il gruppo SìAmo Camporosso continuerà a vigilare con serietà, fatti alla mano, nell’esclusivo interesse dei cittadini e dei più piccoli, senza farsi intimidire da dichiarazioni che tentano di spostare l’attenzione dal problema reale".

News collegate:
 Scuole a Camporosso, Gibelli: "L’affermazione di Morabito non trova riscontro nella documentazione disponibile" - 09-01-26 18:28
 Camporosso, Gibelli: "Il riscaldamento delle scuole è regolarmente attivo e continuo, allarmismi del tutto infondati" - 09-01-26 12:15
 Scuole, SìAmo Camporosso: "Riscaldamenti spenti nell'orario del pranzo e del riposo pomeridiano dei bimbi" - 09-01-26 11:15

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium