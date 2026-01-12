Per potenziare la stazione ferroviaria di Imperia. Assessore Scajola "In campo un progetto per incentivare l'utilizzo delle biciclette"

Sviluppare la mobilità ciclabile e il suo collegamento con la stazione. Questo l’obiettivo allo studio da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), su richiesta della Regione Liguria, per potenziare l'accesso all'approdo ferroviario della città di Imperia con apposita dotazione per chi utilizza le biciclette. L’iniziativa è stata al centro di un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e i vertici dell’azienda ferroviaria.

Nell’idea progettuale è coinvolto il fabbricato viaggiatori, posto sull'argine sinistro, attraverso l’installazione di un ascensore esterno di misure tali da consentire il facile accesso con le biciclette. Sul lato destro, a livello delle banchine ferroviarie, verranno invece inserite una serie di canalette lungo le scalinate dirette ai binari. Il progetto prevede inoltre il montaggio di nuove rastrelliere e bici box nelle aree esterne della stazione e un restyling della passerella di collegamento ciclopedonale tra i due argini, della sua copertura e della sua illuminazione.

“Regione Liguria è costantemente al lavoro per migliorare le proprie stazioni ferroviarie in collaborazione con RFI – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Nel Ponente, in particolare, da anni investiamo risorse cospicue per la pista ciclopedonale e, in generale, per incentivare questo tipo di mobilità. Unirla a quella ferroviaria è un nostro obiettivo. Nel caso della stazione di Imperia abbiamo inoltre prontamente raccolto una segnalazione ricevuta dal coordinamento ligure della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) chiedendo a RFI di redigere una bozza progettuale.

Parliamo di un’iniziativa davvero importante che andrebbe certamente a potenziare la stazione imperiese e, al tempo stesso, fungerebbe da modello anche per altre stazioni in tutta la Liguria. La volontà condivisa è quella di lavorare congiuntamente con RFI, arrivare al progetto definitivo e reperire le risorse necessarie alla realizzazione dando così nuovo impulso e sviluppo a un territorio che ha puntato e sta puntando sull'utilizzo della bicicletta per cittadini e turisti”.

