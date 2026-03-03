Ventimiglia e Lupi lasciano la Lega e approdano nel partito di Vannacci: cosa accadrà ai 'Team' e ai referenti

La mossa era nell’aria e, l’incontro avuto venerdì scorso con il generale Roberto Vannacci, poi condito dalla “passeggiata” nella Pigna proprio nel momento del sopralluogo della Regione al Pinqua, aveva già trovato conferme. Stiamo parlando dell’uscita dalla Lega del Consigliere comunale ed ex segretario cittadino Daniele Ventimiglia e del militante (ma anche ex assessore e consigliere) Marco Lupi.

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Ventimiglia e Lupi confermano il loro ingresso in “Futuro Nazionale”, il nuovo partito creato da Vannacci e, per quanto riguarda Ventimiglia, il cambio anche in Consiglio comunale che, dal punto di vista politico, non dovrebbe cambiare nulla, rimanendo all’opposizione con il resto del centrodestra. Ma, tra i frequentatori della politica matuziana, molti si sono chiesti cosa stesse accadendo soprattutto in virtù dell’ultimo incontro organizzato a Ventimiglia dai cosiddetti “Team Vannacci” dell’estremo Ponente e della loro assenza agli incontri con il generale. Cosa sta accadendo, quindi, nella destra sanremese e chi è il vero referente di “Futuro Nazionale”? La domanda è lecita, visto che proprio nei giorni scorsi abbiamo intervistato il referente del “Team” sanremese e del partito in fase di costruzione, Michele Gandolfi. Con lui, lo ricordiamo, in provincia di Imperia sono altri tre i referenti dei team e del neo movimento politico. Si tratta di: Giossi Massa (Imperia), Gianluca Baxa (Ventimiglia) e Vincenzo Zinghini (Bordighera).

Il cambio di casacca di Daniele Ventimiglia è sicuramente un passaggio importante per “Futuro Nazionale”, tenuto conto della buona dote di voti e dell’esperienza nel centrodestra che ha da anni. Ma ora, oltre a quelle della Lega (che dovrà pensare ad un nuovo segretario cittadino per Sanremo), ci si attendono le reazioni dei quattro referenti di “Futuro Nazionale” che, almeno per ora, preferiscono non commentare. Rimane anche da capire chi, tra i militanti della Lega sanremese e provinciale, deciderà di seguire la linea di Ventimiglia e Lupi. Molti sono stati notati venerdì scorso insieme a Vannacci ma, almeno per ora, non si sono ancora esposti ufficialmente.

Ma, nel frattempo, trapela anche il fatto che il consigliere Daniele Ventimiglia non potrà creare un nuovo gruppo denominato 'Futuro Nazionale' pur rimanendo uno dei componenti dell'assise. Secondo il regolamento comunale, approvato circa 25 anni fa, infatti, pur partecipando regolarmente alle riunioni del consiglio non potrà più presenziare alle commissioni ed alle riunioni dei capigruppo visto che, abbandonando il gruppo, dovrebbe avere tre componenti per creare un nuovo gruppo. Un fatto che avvenne anche alcuni anni fa, quando Umberto Bellini abbandonò il suo gruppo, nell'allora maggioranza guidata da Alberto Biancheri.

Quello che è certo è il totale mancato contatto, giovedì e venerdì scorsi, con Roberto Vannacci. Dovrà essere proprio quest’ultimo a chiarire quello che sarà il “futuro” del partito nella nostra provincia ed i rapporti con i “team”. Per ora non ci sono riscontri in merito se non la spaccatura tra due importanti esponenti della Lega con il partito.