Ponente ligure: forte vento e mare grosso scuotono coste e strade (Foto)

Forte vento ha soffiato nel pomeriggio sulla provincia di Imperia, sollevando onde imponenti che si sono abbattute con forza contro gli scogli. Un mare agitato che ha di fatto interrotto gli ultimi bagni di questa fine agosto, anche se qualche temerario ha sfidato le condizioni entrando solo fino alle gambe, restando a riva. Le raffiche da sud-ovest hanno scosso anche la vegetazione, soprattutto gli alberi vicini alla costa. In compenso, l’assenza di piogge ha consentito a molti di godersi un ultimo bagno di sole prima dell’arrivo di settembre.

Le centraline hanno registrato nel pomeriggio raffiche particolarmente intense: a Ventimiglia si sono toccati i 94,28 km/h, a Imperia i 68,76 km/h e a Sanremo i 68,40 km/h.

Al momento non si registrano danni gravi, ma il forte vento e il mare agitato hanno già creato alcuni disagi: il vento ha sparpagliato rami e scarti di vegetazione sulle strade, in particolare in via Montà di Lanza, dove alcuni pali risultano instabili, e a Ventimiglia, in via Collasgarba, dove una pianta è caduta sulla carreggiata, richiedendo l’intervento delle squadre di emergenza. Sebbene i fenomeni temporaleschi più intensi siano previsti sul centro della Liguria, anche il Ponente, e in particolare l’imperiese, rientra nello scenario di bassa probabilità per temporali forti, con possibili fulmini e raffiche isolate di vento.

La mareggiata proseguirà anche domani, spostandosi gradualmente verso il Levante ligure. Sul Ponente il mare dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata, ma resterà comunque agitato e molto mosso, con residui di moto ondoso fino alla sera.

Le autorità locali invitano cittadini e turisti alla prudenza, evitando comportamenti rischiosi lungo il litorale e seguendo gli aggiornamenti meteo ufficiali. Una giornata, dunque, segnata da vento e mare grosso, che hanno dominato la scena nel ponente ligure.