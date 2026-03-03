Bodycam a FS Security, interrogazione in Regione Liguria: verso l’estensione stabile dopo la sperimentazione

La consigliera regionale Veronica Russo ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di valutare l’estensione stabile delle bodycam al personale di FS Security, al termine della sperimentazione avviata in Liguria lo scorso 31 marzo 2025. «La nostra regione è stata la prima in Italia a testare questo strumento», dichiara Russo. «Parliamo di una fase con dieci dispositivi assegnati a operatori volontari, introdotti con precise garanzie per la privacy: niente audio, niente GPS o SIM, immagini gestite solo da personale autorizzato. Innovazione e diritti possono convivere».

Secondo quanto evidenziato dalla consigliera, nonostante una riduzione delle aggressioni al personale ferroviario, i recenti episodi dimostrano che il rischio non è ancora azzerato. Le bodycam rappresentano quindi un deterrente e una tutela, sia per gli operatori sia per i cittadini, consentendo una ricostruzione oggettiva dei fatti. Con l’interrogazione, Russo ha chiesto alla Giunta se intenda aprire un confronto con FS Security per estendere il progetto su tutto il territorio ligure. «Sono contenta che l’Assessore Marco Scajola abbia risposto positivamente alla mia interrogazione», conclude la consigliera, «confermando la continuazione dell’uso delle bodycam e l’estensione prevista nella fase di attuazione».