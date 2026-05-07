Porti, il Ministro Rixi: "Nessun contrasto col Mef, se PD ha idee le esprima in Parlamento"

“Fa sorridere che il Pd continui a fare propaganda sui giornali invece di fare il proprio lavoro in Parlamento, dove potrà presentare tutte le sue proposte sulla riforma dei porti… ammesso che ne abbia una. Per ora, più che alternative, si sentono solo slogan e polemiche preconfezionate".

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

Non esiste inoltre alcun contrasto con il Mef: le ricostruzioni circolate in queste ore sono prive di fondamento. Anche sulle cifre e sulle modalità vengono diffuse valutazioni arbitrarie. Il governo, proprio per favorire il massimo confronto e un dialogo trasparente con tutte le forze politiche e gli operatori del settore, per questa riforma ha scelto il percorso parlamentare. Vedremo se le forze politiche di opposizione avranno la maturità necessaria per affrontare un dibattito che possa contribuire a migliore il sistema portuale e marittimo italiano in un momento in cui le tensioni geopolitiche dovrebbero portare tutti a mettere l’interesse del Paese al centro della propria agenda”.