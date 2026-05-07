Incontro in piazza con Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Il contatto umano è un valore da difendere"

"Nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale, sarà entusiasmante trasmettere il nostro messaggio ai cittadini in forma diretta, durante un incontro in piazza come ai vecchi tempi" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, invitando la cittadinanza a un comizio elettorale che rappresenta, dopo decenni, una novità assoluta per la politica sul territorio.

L’appuntamento sarà mercoledì 20 maggio, alle 18, in piazza Eroi della Libertà, vicino alla stazione e al sottopasso ferroviario. "Dopo decenni, torniamo a parlare alla gente direttamente" - sottolinea il candidato sindaco Davide Sattanino - "Guardandola negli occhi e non attraverso uno schermo. Il contatto umano è un valore da difendere e lo facciamo anche con questa iniziativa".

"Abbiamo voluto reintrodurre questa 'novità' nella comunicazione politica sul territorio anche perché molti cittadini non hanno dimestichezza con la tecnologia e non vanno sui social, quindi, fanno fatica ad essere raggiunti ed ascoltati" - spiega Sattanino - "Vogliamo tornare a guardarci in faccia, a parlare, a condividere e a criticare senza schermi e anonimato. E se alcune o tutte le altre liste vorranno copiare o imitare anche questa nostra iniziativa, ben venga una serie di comizi sulle piazze. Saranno un’opportunità di conoscenza in più per la popolazione chiamata a dare un voto di grandissima importanza per il futuro di Bordighera. Noi ci saremo, vi aspettiamo".