Sanremo, Fratelli d’Italia denuncia il degrado di Strada Maccagnan: “Rischio isolamento e pericoli” (Foto)

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Comune a Sanremo torna a puntare i riflettori sulle criticità del terzo tratto di Strada Maccagnan, presentando un’interpellanza con risposta scritta e orale indirizzata al sindaco e alla giunta comunale.I c onsiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra denunciano una situazione definita “grave e pericolosa per la pubblica incolumità”, sottolineando come la strada rappresenti “l’unica via di accesso per oltre dieci nuclei familiari”.

Nel documento vengono evidenziate tre emergenze principali. La prima riguarda il rischio idrogeologico, con un tratto di terreno adiacente alla carreggiata che presenterebbe evidenti segnali di instabilità. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, “la tenuta sembra garantita precariamente dalle sole tubazioni idriche” e un forte evento meteorologico potrebbe provocare il cedimento della strada con il conseguente isolamento dei residenti. Altro punto critico è quello relativo alla mancanza di illuminazione pubblica. Pur essendo presenti i pali, i corpi illuminanti non sarebbero mai stati installati, lasciando l’area completamente al buio. Una situazione che, secondo i firmatari dell’atto, aumenterebbe i rischi per automobilisti e pedoni.

La terza problematica segnalata riguarda invece un canale di scolo profondo e privo di protezioni per un tratto compreso tra i 50 e i 70 metri. Nell’interpellanza si ricorda inoltre che “tale carenza ha già causato un sinistro stradale con gravi danni a un veicolo”. I consiglieri di Fratelli d’Italia ripercorrono anche la cronologia delle segnalazioni inviate agli uffici comunali e alla Prefettura di Imperia. Tra settembre 2025 e gennaio 2026 sarebbero state trasmesse diverse PEC agli enti competenti, seguite poi dalla petizione popolare dei residenti inviata il 10 marzo scorso. Viene inoltre citato l’intervento della Prefettura, che avrebbe sollecitato il Comune a fornire risposte e chiarimenti sulle azioni intraprese.

Nel testo si richiama infine l’articolo 14 del Codice della Strada, che impone agli enti proprietari l’obbligo di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Attraverso l’interpellanza, i consiglieri chiedono ora all’amministrazione se intenda procedere con una perizia geologica urgente, quali siano i tempi per l’installazione dell’illuminazione pubblica e se sia previsto un intervento immediato per mettere in sicurezza il canale di scolo con adeguate barriere protettive.