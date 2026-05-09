Sanremo, dopo il taglio dei pini in via Padre Semeria arrivano i nuovi asfalti: affidati i lavori per quasi 185 mila euro, giovedì l'inizio

Prosegue il percorso di riqualificazione di via Padre Semeria a Sanremo. Dopo l’avvio dei lavori di abbattimento e sostituzione dei pini, intervento atteso da tempo per risolvere le criticità legate alle radici che deformano carreggiata e marciapiedi, il Comune ha iniziato il passo successivo: il rifacimento del manto stradale nei tratti più ammalorati.

Il Settore Lavori Pubblici ha infatti affidato i lavori di manutenzione straordinaria degli asfalti per un investimento complessivo di 184.973 euro. L’intervento, che dovrebbe prendere il via giovedì 14 maggio, così da evitare la concomitanza con il mercato ambulante del martedì, rappresenta la naturale prosecuzione del cantiere avviato con la rimozione delle alberature, necessario per riportare la strada a condizioni di sicurezza e piena fruibilità.

L’obiettivo dichiarato è garantire nel più breve tempo possibile condizioni minime di sicurezza per automobilisti, motociclisti e pedoni, in attesa dell’appalto più ampio previsto per la manutenzione delle strade cittadine. Il cantiere dovrà concludersi entro 30 giorni, con l’obiettivo di ripristinare la regolarità del manto stradale nei tratti più compromessi della via. L'auspicio resta comunque quello di poter terminare in tempi anche più brevi, in modo da risolvere i disagi alla viabilità che verranno a crearsi il più rapidamente possibile.

Il rifacimento dell’asfalto rappresenta quindi la seconda fase di un intervento più ampio che mira a trasformare uno degli accessi principali alla città, spesso al centro del dibattito pubblico per le condizioni della viabilità.

Dopo la rimozione dei pini e la sistemazione delle radici, il nuovo manto stradale segna un ulteriore passo verso la messa in sicurezza definitiva di via Padre Semeria, con benefici attesi sia per la mobilità quotidiana sia per l’immagine della città agli occhi dei visitatori.