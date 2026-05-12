Al via il Corso sulla valutazione ambientale strategica, Assessore Scajola: "Formazione e competenze, lavoriamo insieme al territorio"

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola ha partecipato all’apertura del corso sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), promosso dalla Direzione Generale Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero di Regione Liguria, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e accrescere la qualità delle procedure di valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici di piani e programmi.

“Tutela ambientale, pianificazione e sviluppo sostenibile devono procedere insieme – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Investire nella formazione di tecnici, professionisti e funzionari significa migliorare la qualità delle valutazioni ambientali e dotare la Liguria di strumenti sempre più efficaci per governare le trasformazioni urbanistiche e territoriali. Continuiamo a lavorare per semplificare le procedure e dare risposte concrete ai territori. Regione Liguria promuove percorsi di approfondimento e aggiornamento fondamentali per accrescere competenze e sensibilità su temi oggi centrali per il futuro delle nostre comunità”.

Particolare attenzione è dedicata al tema dello sviluppo sostenibile, alla rigenerazione urbana, al rilancio del paesaggio e alla necessità di coniugare crescita economica e pianificazione territoriale, aspetti particolarmente strategici per una regione come la Liguria dove ambiente e turismo rappresentano elementi strettamente collegati.

