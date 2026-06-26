Sanremo, via libera alla riorganizzazione del Comune: cambia la macrostruttura dell'ente dal 1° luglio prossimo

Nuovo assetto organizzativo per il Comune di Sanremo. La Giunta comunale ha approvato una delibera che introduce una modifica della macrostruttura dell'ente, con decorrenza dal 1° luglio 2026, intervenendo sull'Area delle Elevate Qualificazioni e sull'aggiornamento dei processi gestionali. Il provvedimento, predisposto dal Settore Affari Generali - Servizio Risorse Umane, nasce dalla necessità di adeguare l'organizzazione comunale a un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da cambiamenti normativi e organizzativi, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'azione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Nella delibera si evidenzia come l'attuale modello organizzativo sia stato oggetto di un costante monitoraggio, dal quale è emersa la necessità di apportare correttivi per razionalizzare la struttura, valorizzare il personale e adeguare le competenze interne alle nuove esigenze dell'ente. Tra i punti approvati figura innanzitutto la modifica della macrostruttura comunale, così come riportata nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante dell'atto. Contestualmente viene previsto che, su proposta del Nucleo di Valutazione, si procederà alla nuova pesatura degli incarichi dirigenziali e delle Elevate Qualificazioni interessati dalla riorganizzazione.

La Giunta ha inoltre stabilito che, con un successivo provvedimento, sarà aggiornato anche il funzionigramma dell'ente, completando così il percorso di revisione dell'organizzazione amministrativa. Nel documento viene sottolineato come l'intervento sia finalizzato a garantire una macchina comunale più flessibile ed efficiente, capace di rispondere alle nuove esigenze gestionali e di assicurare un miglior livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati. «Il modello di organizzazione necessita di un costante e sistematico adeguamento», si legge nelle premesse della delibera, dove viene ribadita la volontà di allineare la struttura amministrativa all'evoluzione del ruolo e delle competenze dell'ente, favorendo anche la motivazione e la valorizzazione del personale.