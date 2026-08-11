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Politica | 11 agosto 2026, 16:39

Bordighera aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Foto)

Pratica votata all'unanimità in consiglio comunale

Bordighera aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Foto)

Bordighera aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. La pratica è stata approvata all'unanimità nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Bordighera.

Si tratta di una Fondazione di partecipazione costituita esclusivamente da soggetti pubblici con l’obiettivo di sostenere il processo di modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione attraverso la formazione e il supporto legale/amministrativo. "Questa pratica riguarda la proposta di adesione da parte del Comune alla Fondazione Gari che è la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, una modalità che agevola il lavoro dei dipendenti perché fornisce tutta una serie di servizi da parte di questa fondazione che lavora e collabora con le pubbliche amministrazioni" - spiega il sindaco Marzia Baldassarre - "Il costo di questa convenzione è di 5mila euro all'anno a forfait".

Grazie alla convenzione il Comune potrà avvalersi di alcuni dei servizi offerti e in particolare della formazione. "Per il pagamento della quota si parte dal 2027, il 2026 è gratuito" - specifica il segretario comunale Matteo Marino - "Prevede la formazione per ciascun dipendente di quaranta ore. Ha una visione più generale, comprende tutti i campi dell'amministrazione, quindi, questo strumento può ritenersi utilissimo anche per la formazione dei singoli dipendenti".

 

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Elisa Colli

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