Bordighera aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Foto)

Bordighera aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. La pratica è stata approvata all'unanimità nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Bordighera.

Si tratta di una Fondazione di partecipazione costituita esclusivamente da soggetti pubblici con l’obiettivo di sostenere il processo di modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione attraverso la formazione e il supporto legale/amministrativo. "Questa pratica riguarda la proposta di adesione da parte del Comune alla Fondazione Gari che è la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, una modalità che agevola il lavoro dei dipendenti perché fornisce tutta una serie di servizi da parte di questa fondazione che lavora e collabora con le pubbliche amministrazioni" - spiega il sindaco Marzia Baldassarre - "Il costo di questa convenzione è di 5mila euro all'anno a forfait".

Grazie alla convenzione il Comune potrà avvalersi di alcuni dei servizi offerti e in particolare della formazione. "Per il pagamento della quota si parte dal 2027, il 2026 è gratuito" - specifica il segretario comunale Matteo Marino - "Prevede la formazione per ciascun dipendente di quaranta ore. Ha una visione più generale, comprende tutti i campi dell'amministrazione, quindi, questo strumento può ritenersi utilissimo anche per la formazione dei singoli dipendenti".