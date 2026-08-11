Sanremo, una delegazione di Forza Italia in visita al carcere con il SAPPE

Giovedì 13 agosto, alle ore 10.30, una delegazione di Forza Italia parteciperà alla visita istituzionale organizzata dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – SAPPE presso la Casa Circondariale di Sanremo.

Saranno presenti l’On. Enrico Costa, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, l’On. Roberto Bagnasco, gli assessori regionali Marco Scajola e Claudia Morich, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, il consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia Liguria Carlo Bagnasco, la consigliera regionale Chiara Cerri e il presidente del Consiglio comunale di Imperia Simone Vassallo.

La delegazione del SAPPE sarà guidata dal Segretario nazionale Vincenzo Tristaino e composta dai rappresentanti sindacali Ciriaco Pannese, Giuseppe Giangrande, Gennaro Pruto, Mauro Felicelli e Daniele Ceccucci.

Al termine della visita si terrà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrati gli esiti del sopralluogo.