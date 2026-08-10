Sanremo, il Comune aggiorna il PIAO: in arrivo 12 assunzioni tra amministrativi, vigili, educatori e operai

L'amministrazione comunale di Sanremo aggiorna il PIAO 2026-2028, intervenendo in particolare sulla sottosezione 3.3 relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale. La modifica si rende necessaria, spiega l'Amministrazione, per garantire la piena funzionalità degli uffici e consentire la sostituzione del personale nel frattempo cessato, oltre al potenziamento di alcuni profili ritenuti strategici. La programmazione tiene conto anche delle assunzioni già effettuate nel corso dell'anno e delle nuove disponibilità finanziarie individuate dall'Ente. Le risorse derivano in parte dai risparmi conseguenti alle cessazioni e in parte da nuovi stanziamenti disposti in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.

Sul fronte delle assunzioni a tempo indeterminato, il provvedimento prevede complessivamente 12 nuovi ingressi nel triennio 2026-2028. In particolare, sono programmati quattro Istruttori amministrativi, tre dei quali da assumere nel 2026 e uno nel 2027, attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Sanremo e, qualora necessario, con un successivo nuovo concorso pubblico. Previsto anche l'ingresso di quattro Agenti di Polizia Municipale e Locale, con tre assunzioni nel 2026 e una nel 2027, seguendo la stessa procedura. L'obiettivo è rafforzare gli organici e garantire una maggiore continuità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

La programmazione comprende inoltre un Educatore per i Nidi d'Infanzia, previsto nel corso del 2026 attraverso concorso pubblico, e tre operai professionali, la cui assunzione è programmata per il 2027 mediante concorso. Si tratta di profili destinati a rafforzare settori diversi dell'organizzazione comunale, dagli uffici amministrativi ai servizi educativi, passando per la Polizia Municipale e le attività operative. Nel provvedimento la Giunta sottolinea come l'aggiornamento del fabbisogno sia collegato alla necessità di mantenere la piena funzionalità della struttura comunale. La nuova programmazione viene quindi inserita nel quadro complessivo del PIAO già approvato e successivamente aggiornato.

Accanto alle assunzioni a tempo indeterminato, il Comune prevede anche nuovi inserimenti a tempo determinato. In particolare, sono programmate cinque assunzioni nel profilo di Agente di Polizia Municipale e Locale per far fronte alle esigenze dell'organico nel periodo estivo e successivo. La delibera indica inoltre l'assunzione di un Europrogettista con contratto a tempo determinato per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2028. Quest'ultima figura sarà destinata a supportare l'attività dell'Ente nell'ambito della progettazione europea. La programmazione punta dunque a combinare il rafforzamento strutturale degli organici con l'inserimento di professionalità legate a specifiche esigenze temporanee.

Il provvedimento arriva dopo una serie di atti che hanno interessato la programmazione finanziaria e organizzativa del Comune. Tra questi, l'approvazione del PIAO 2026-2028 del 31 marzo, il successivo aggiornamento del 21 maggio e la recente variazione di assestamento generale di bilancio approvata dal Consiglio comunale il 28 luglio. Proprio con la verifica degli equilibri di bilancio sono state individuate ulteriori risorse da destinare anche al personale. La Giunta dà inoltre atto che, sulla base dell'elaborato predisposto dai Servizi Paghe e Pensioni e Risorse Umane, risultano garantite la copertura finanziaria del fabbisogno e l'imputazione delle relative spese sui diversi capitoli di bilancio.

Nel documento viene attestato anche il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi al personale a tempo determinato. Sono inoltre richiamate le condizioni preliminari e propedeutiche alle assunzioni, sulla base della nota del Servizio Ragioneria acquisita agli atti con protocollo generale 59164 del 2026. La deliberazione prevede l'acquisizione del parere positivo e dell'asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 34 del 2019. Il relativo parere, una volta acquisito, completa il quadro degli adempimenti necessari per procedere con la programmazione assunzionale.

La delibera stabilisce infine che il provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale.