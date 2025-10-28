Ventimiglia, trovato morto con la gola tagliata: 36enne si suicida per aver perso il lavoro (Foto)

Pare che si sia tolto la vita tagliandosi la gola con un taglierino l'uomo ritrovato morto questa mattina su un argine del fiume Roia a Ventimiglia. Gli inquirenti, però, non escludono nessuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

L'uomo trovato, in mattinata, dalla polizia locale e dalla polizia di Stato durante i quotidiani controlli in città per garantire sicurezza e sgomberare gli accampamenti abusivi allestiti dai migranti sulle sponde del fiume, era riverso a terra, privo di vita con una profonda ferita alla gola. Vicino a lui c’era un taglierino. Si chiamava Alam Md Nur ed era originario del Bangladesh.

I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La zona è stata così immediatamente transennata, il marciapiede chiuso ai passanti e gli agenti della polizia scientifica hanno cominciato i rilievi. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha valutato il corpo per risalire all'orario del decesso.

Alam, aveva 36 anni, viveva a Ventimiglia, in via Bligny, ed era un volto conosciuto da chi, in zona, lo vedeva ogni giorno dietro il banco di un negozio, un piccolo emporio, in cui ha lavorato fino a poco tempo fa. I suoi parenti e amici, intervenuti subito dopo il ritrovamento, hanno, infatti, confermato che era stato licenziato. Un episodio che sembra consolidare la possibile ipotesi di suicidio. Pare, inoltre, che negli ultimi tempi avesse avuto anche problemi di salute. Gli investigatori non escludono, quindi, che il dolore e la solitudine possano aver avuto un ruolo cruciale in questa vicenda anche se, al momento, nessuna pista viene scartata completamente. Sarà, infatti, l’autopsia a fornire tutte le risposte.

Chi ha conosciuto il 36enne l'ha descritto come una persona riservata, gentile, sempre pronta a salutare. Nessuno si sarebbe aspettato una fine così tragica. La comunità bengalese di Ventimiglia si stringe nel dolore, in attesa di capire cosa sia davvero accaduto lungo quel tratto del Roia che ha visto spegnersi un’altra vita in silenzio.