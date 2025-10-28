Lavori in via Don Bosco e cantiere a Maria Ausiliatrice, assemblea pubblica a Vallecrosia (Foto e video)

Lavori in via Don Bosco e cantiere a Maria Ausiliatrice al centro dell'assemblea pubblica andata in scena ieri sera nella sala polivalente a Vallecrosia.

Una folla di cittadini si è, infatti, riunita per partecipare a un momento di aggiornamento e confronto sulle modifiche pensate dal sindaco Fabio Perri e dalla sua squadra riguardo ai progetti iniziati dall'Amministrazione Biasi. "Questa sera analizziamo due progetti: i lavori in via Don Bosco e il cantiere a Maria Ausiliatrice. E' un incontro per far vedere alla popolazione che cosa intendiamo fare, per accogliere eventuali proposte e rispondere a domande o dubbi" - dice il sindaco Fabio Perri - "A noi non interessa rovinare le vie, noi vogliamo migliorarle facendo cose belle che piacciano a tutti. Abbiamo fatto un'analisi del progetto della pista ciclabile in via Don Bosco, iniziato dalla precedente amministrazione, e abbiamo deciso di apportare alcune migliorie. l lavori erano già iniziati ma poi si sono fermati perché abbiamo chiesto di apportare delle modifiche. Abbiamo spostato la ciclabile sul lato verso Ventimiglia, per capirci, visto che era prevista sul lato verso Bordighera. Stiamo cercando di capire se le macchie presenti sul marciapiede andranno via utilizzando un prodotto oppure se sarà necessario fare un asfalto architettonico, che è stato già previsto nel nuovo parcheggio di via Don Bosco. I nuovi marciapiedi avranno un asfalto colorato di rosso. I lavori ripartiranno a breve perché ci sono tempi e costi da rispettare per non andare a incappare in risarcimenti alle ditte. Il progetto di Maria Ausiliatrice nasce, invece, da una trattativa tra privati dove la scelta è ricaduta sulla realizzazione di un supermercato. Abbiamo cercato di capire come ristrutturare il progetto per il bene della cittadinanza. Siamo scettici, infatti, sul fatto che i bilici possano passare in via Angeli Custodi, come prevede il progetto. Temiamo, infatti, che possano creare problemi o disagi alla viabilità. Secondo quanto previsto dal progetto, i bilici dovrebbero passare da via Angli Custodi per entrare nel supermercato, dove girerebbero per uscire nuovamente su Angeli Custodi e proseguire in via Don Bosco per immettersi poi sull'Aurelia. In questo modo i parcheggi in via Angeli Custodi verrebbero tolti e davanti alla caserma i carabinieri non potranno più parcheggiare. I bilici, secondo noi, potrebbero fare fatica a girare dall'ex municipio per immettersi su Don Bosco e giungere fino all'Aurelia, anche se è prevista una modifica al giardino dove c'è il monumento agli alpini, inoltre, rischiano, per esempio, di toccare gli alberi o i terrazzi dei palazzi. Abbiamo così fatto una serie di proposte per creare correttivi che possano tutelare la via che è sempre stata residenziale. Cercheremo in tutti i modi, quindi, di non far scendere i bilici su via Don Bosco. La soluzione migliore, per noi, sarebbe che i bilici entrino ed escano dall'Aurelia. Abbiamo illustrato le proposte ai privati e ora attendiamo una risposta. La fine dei lavori a Maria Ausiliatrice è comunque prevista nel 2027".

Si è parlato dei lavori in via Don Bosco. "E' un progetto ereditato su cui noi abbiamo fatto delle migliorie nell'aspetto generale" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "Una delle prime modifiche apportate è stata quella di dare continuità tra l'inizio della ciclabile e il secondo tratto in via di realizzazione. Era previsto che passasse a levante mentre noi siamo riusciti a spostarlo a lato ponente per avere una continuità diretta dall'inizio alla conclusione di via Don Bosco in cui è previsto un semaforo all'incrocio con l'Aurelia. Verranno tolti due alberi, due tigli, per consentirne la realizzazione ma verranno posizionate altre piante, anche attorno all'ex comune. Intendiamo, infatti, realizzare un'area verde tutt'intorno per valorizzarlo. Spostare la ciclabile è stata una scelta che ha consentito di poter recuperare alcuni spazi: verranno così previste, a levante, zone verdi con panchine su cui si potrà sostare e creeremo, inoltre, un parcheggio di sessanta-settanta posti nei pressi dell'attuale isola ecologica. Parteciperemo, anche, a un bando da 250mila euro per riuscire a riqualificare un tratto di via Angeli Custodi. L'amministrazione si impegnerà, inoltre, a mettere 80mila euro. Riguardo alla potatura delle piante ne è prevista una entro la fine dell'anno. I lavori iniziati in via Don Bosco devono essere finiti entro il 31 dicembre".

Una discussione è sorta sul cantiere a Maria Ausiliatrice. "Il secondo progetto riguarda Maria Ausiliatrice. Stiamo valutando con il privato di fare alcune modifiche soprattutto per quanto riguarda la viabilità" - fa sapere il vicesindaco Quesada - "Il progetto prevede un'attività commerciale, un ristorante-bar, parcheggi e aree verdi. Inoltre, ogni giorno entreranno circa cinque bilici in via Angeli Custodi nei pressi della chiesetta per scaricare, girare e proseguire in via Don Bosco per poi uscire sull'Aurelia. Una possibilità che, secondo la nostra opinione, potrebbe creare disagi alla viabilità cittadina. Il problema che sorge è, dunque, dove farli passare. Tra le ipotesi che abbiamo pensato da proporre ai privati: la prima è quella di farli entrare e uscire direttamente dall'Aurelia, la seconda, invece, è quella di farli entrare da via Angeli Custodi ma farli uscire dall'Aurelia. Per la prima ipotesi bisognerà, però, togliere o alcuni parcheggi previsti nel progetto o rinunciare a qualche opera prevista, come l'area verde, per consentire le manovre dei bilici all'interno della proprietà. Sono soluzioni al vaglio dei privati, da parte dei quali c'è stata molta disponibilità al dialogo".

Intanto, proseguono i lavori di demolizione dell'ex scuola delle suore. "Entro il 31 dicembre si concluderanno i lavori di demolizione e poi partiranno i lavori di ricostruzione" - mette in risalto Quesada - "Durante i lavori di demolizione sono state diverse le segnalazioni da parte dei cittadini per nuvole di polvere. Dopo avvertimenti e accurate verifiche gli operai sono stati sanzionati perché non rispettavano gli orari in cui potevano lavorare. Abbiamo, alla fine, trovato un accordo: ora iniziano alle 8 e concludono alle 12, ricominciano poi dalle 14 fino alle 18 e hanno portato anche i cannoni d'acqua. Ad ora le demolizioni complesse sono state concluse ma mancano ancora alcune demolizioni da fare. La polizia locale, intanto, continua a monitorare la situazione".