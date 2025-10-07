Vallecrosia, rifacimento del marciapiede in via Don Bosco: al via i lavori (Foto)

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel secondo tratto di via Don Bosco a Vallecrosia. L'intervento prevede il rifacimento del marciapiede lato est per migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada.

Si tratta del secondo lotto di lavori a cui seguirà un terzo, che porterà al completamento della pista ciclabile che renderà così l’area più moderna e accessibile. Un intervento, atteso e importante, reso possibile grazie a un investimento complessivo di 900.000 euro previsto e finanziato dall'Amministrazione Biasi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dal numero civico 33, nei pressi dell'ex Municipio, fino all'intersezione con via Colonnello Aprosio, la strada statale 1, fino alle 19 del 31 dicembre.