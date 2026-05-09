Ex ospedale di Ventimiglia, il sindaco di Pigna Trutalli: "Non svendo nulla"

"Non svendo nulla" - dice il sindaco di Pigna Roberto Trutalli replicando alle dichiarazioni della minoranza in merito alla pratica discussa, ieri sera, in consiglio comunale riguardante la cessione dell’ex ospedale Santo Spirito di Ventimiglia alla Soprintendenza Ministero Beni Culturali per la realizzazione di un’area museale sull'antica Roma e sugli scavi archeologici.

"La congruità e la verifica del prezzo è stata fatta dall'agenzia del Demanio che ha competenza su queste cose. Pigna prenderà 2 milioni e 600mila euro quando si concluderà il passaggio. Rifiutarli significa provocare un danno alla comunità. Il compito di un amministratore, invece, è quello di fare gli interessi di tutta la comunità" - sottolinea il primo cittadino - "Abbiamo seguito in modo scientifico questa vendita. E' stato fatto un lavoro importantissimo, durato quasi cinque anni, da parte di più soggetti, in ultimo grazie al sostegno ottenuto dal comune di Ventimiglia, visto che il bene in questione si trova sul territorio comunale della città di confine. Io ho fatto la mia parte, sono stato tre volte dal prefetto di Imperia, ho scritto al presidente della Regione Liguria e ho fatto una serie di interventi, anche per impedire che persone potessero occupare abusivamente l'edificio, ormai vetusto, per ragioni di sicurezza. Abbiamo, infatti, murato tutte le finestre con una rete elettrosaldata".

"Tutti ricorderanno il lascito del professore Isnardi ma anche l'impegno dell'Amministrazione comunale di Pigna nel far sì che l'edificio avesse una destinazione legata alla realtà intemelia" - afferma Trutalli - "Tutta l'area intemelia ne trarrà beneficio. Vi sarà una foresteria per gli studenti e un'area museale per i reperti archeologici di Ventimiglia, che potranno così trovare lì una collocazione. Si potrà, inoltre, lavorare per il recupero dell'airone, un bellissimo mosaico, che è posto sotto l'ala ovest dell'ospedale. Ventimiglia e l'area intemelia hanno bisogno di un polo polifunzionale di quel livello. Può portare uno sviluppo in tutta l'area intemelia".

"I beneficiari dei soldi, secondo le volontà testamentarie di Isnardi, saranno i poveri e i bisognosi. Il comune di Pigna, nelle varie amministrazioni, ha sempre seguito le persone più fragili. Ci siamo presi, nel 2022, un impegno con la scuola per potenziare il plesso scolastico. Abbiamo investito sulla casa di riposo, più di mezzo milione di euro per le scuole e 490mila euro sulla residenza protetta, che arrivano dal fondo Isnardi" - dichiara Trutalli -"Bisognerebbe chiudere le polemiche, bisogna ragionare e capire il contesto in cui oggi si trova quest'immobile. La minoranza si è astenuta ma l'astensione non ha nessun valore, o voti contro o voti a favore".