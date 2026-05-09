Ponti e festività, Agosta: "Si registra un incremento di turisti a Ventimiglia" (Foto)

Ponti, festività e belle giornate di sole attirano visitatori, italiani e stranieri, a Ventimiglia.

I turisti hanno, infatti, approfittato dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio e delle festività in Francia per visitare e fare shopping nella città di confine. "In questi primi giorni di maggio, con i ponti e le festività in Francia, si registra un incremento dei turisti e dei visitatori che scelgono Ventimiglia per acquistare le nostre specialità" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "Parlando con alcuni commercianti si percepisce un certo ottimismo in vista della stagione estiva turistica".

Persone di ogni fascia d'età si sono fermate a Ventimiglia per girare tra i mercatini nelle vie pedonali e nei negozi e fare uno spuntino nei bar e nei ristoranti, anche grazie alla possibilità offerta dai nuovi parcheggi in corso Genova. "Come assessore al commercio sono davvero felice di tutto questo: l’apertura, anche solo parziale, del parcheggio di corso Genova ha dato una grande mano alla città. Conto, tra circa una settimana, di ampliare ulteriormente gli spazi disponibili per consentire il parcheggio di altre auto" - fa sapere Agosta - "Sono, inoltre, soddisfatto della riuscita dei mercatini di antiquariato nelle isole pedonali: partiti dalla sola via Aprosio ora abbiamo coinvolto anche via Ruffini. Inoltre, il posizionamento di arredi urbani nelle vie contribuiscono a rendere ancora più bella la nostra città".