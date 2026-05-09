Genova abbraccia gli Alpini: emozione e festa in attesa della grande sfilata del 97° Raduno Nazionale (Foto e video)

Genova vive ore di grande entusiasmo in attesa della storica sfilata di domani, domenica, momento culminante della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che sta trasformando il capoluogo ligure in una città completamente vestita di tricolore e di penne nere. Nella giornata di oggi anche il gruppo della sezione di Sanremo-Imperia si è recato a Genova con un pullman, guidato dal presidente sezionale Natale Valdisserra, per vivere da vicino l’atmosfera dell’Adunata e prepararsi alla grande sfilata di domani, quando un secondo pullman accompagnerà gli alpini del ponente ligure che sfileranno insieme agli altri gruppi della Liguria - Associazione Nazionale Alpini – Sezione Imperia.

Fin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino è stato letteralmente invaso da migliaia di alpini provenienti da tutta Italia, famiglie, turisti e tantissimi curiosi. Un colpo d’occhio straordinario: bandiere ovunque, cori spontanei, abbracci tra commilitoni che si ritrovano dopo anni e quella tipica atmosfera alpina fatta di amicizia, memoria e orgoglio nazionale.

Particolarmente animate le aree di via XX Settembre, cuore dello shopping genovese, fino a piazza De Ferrari e Piazza San Lorenzo, dove stand, mercatini tematici e spazi espositivi hanno letteralmente riempito la città, via XX Settembre, piazza De Ferrari e piazza San Lorenzo.

Molto apprezzate anche le aree dedicate alla scoperta del lavoro delle forze armate e dei corpi specializzati, con mezzi esposti, dimostrazioni operative e momenti divulgativi che hanno attirato soprattutto famiglie e bambini, molti dei quali hanno indossato con orgoglio il tradizionale cappello alpino per una fotografia ricordo.

Genova, in queste ore, appare travolta da una contagiosa ondata di entusiasmo: sorrisi, canti popolari, strette di mano e un forte senso di appartenenza stanno rendendo questa Adunata un evento capace di unire generazioni diverse nel segno dei valori alpini.