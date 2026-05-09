Triora: funghi a Sanson, via ai permessi 2026. Posti limitati, costi raddoppiati da luglio e controlli serrati

Scatterà da martedì 12 maggio il rilascio dei permessi per la raccolta funghi in Località Sanson, area situata su territorio francese e gestita dalla società Terre Brigasca, che annuncia per il 2026 un sistema di accessi contingentati e regole molto rigide per i cercatori. La società sottolinea come il numero dei tesserini disponibili sia fortemente limitato per ragioni ambientali e di sicurezza. “Una volta raggiunta la soglia massima, le adesioni verranno tassativamente chiuse”, spiegano i responsabili, invitando gli interessati a prenotarsi il prima possibile.

I permessi potranno essere richiesti presso due punti autorizzati:

TRIORA – Bar “Vecchi Ricordi”

– Bar CERIANA – Ristorante “Vecchia Fattoria”

Ulteriori indicazioni logistiche verranno fornite direttamente dagli addetti tramite il numero di assistenza dedicato.

Il costo del tesserino varierà a seconda della data di richiesta:

Entro il 30 giugno: 110 euro

Dal 1° luglio: 220 euro

Per ottenere il rilascio sarà inoltre obbligatorio consegnare una fotografia formato tessera.

La società Terre Brigasca ha fissato precise disposizioni per chi accederà all’area di raccolta:

Obbligo di indossare un gilet rosso ad alta visibilità;

ad alta visibilità; Divieto assoluto di sacchetti di plastica ;

; Consentito esclusivamente l’utilizzo del cestino tradizionale.

“Non saranno tollerate eccezioni”, viene ribadito nel comunicato.

La vigilanza sarà affidata a personale incaricato e ad enti convenzionati che pattuglieranno la zona di Sanson verificando il possesso del permesso fotografico e il rispetto delle attrezzature richieste. La raccolta abusiva sul territorio francese comporterà il sequestro immediato del raccolto e pesanti sanzioni, come previsto dalla normativa vigente. Per chiarimenti è attivo il numero 347 2758651, contattabile esclusivamente dalle 9 alle 12.