Vigili del Fuoco, via ai Campi Giovani 2026: 366 posti in sette città per ragazzi tra i 15 e i 17 anni

Torna anche per il 2026 l’appuntamento con i “Campi Giovani” dei Vigili del Fuoco, il progetto dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che vogliono vivere un’esperienza educativa e formativa a stretto contatto con il Corpo Nazionale. È stato infatti pubblicato il bando di “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno. L’obiettivo è quello di promuovere tra i più giovani la cultura della sicurezza, il senso civico e i valori della solidarietà attraverso attività pratiche, esercitazioni e momenti di socializzazione.

Complessivamente saranno coinvolti 366 ragazzi provenienti da tutta Italia , suddivisi in due turni settimanali:

dal 5 all’11 luglio 2026

dal 12 al 18 luglio 2026

I campi scuola si svolgeranno in sette città italiane :

Borgo San Dalmazio (Cuneo)

Bellaria Igea Marina (Rimini)

Foligno (Perugia)

Roma

Bari

Trapani

Olbia (Sassari)

“Trasformare l’estate in un’occasione di crescita formativa” è lo spirito dell’iniziativa, che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco e apprendere nozioni utili sulla prevenzione e la gestione delle emergenze. La selezione avverrà secondo criteri legati al merito scolastico – attraverso la media dei voti dell’anno 2025/2026 – e alla situazione economica familiare certificata tramite ISEE. Sarà data priorità ai candidati con un ISEE inferiore ai 20 mila euro, anche se il dato reddituale non sarà obbligatorio per presentare domanda.

I posti disponibili sono stati distribuiti su base regionale in proporzione alla popolazione studentesca, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata dell’intero territorio nazionale. Le domande potranno essere presentate fino al 3 giugno 2026 attraverso il portale dedicato. Tutta la documentazione e i moduli necessari sono disponibili sui siti ufficiali dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento per le Politiche Giovanili.