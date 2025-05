Sanremo: situazioni di degrado e di pericolo nel centro della città, scatta il divieto di consumo di bevande alcoliche in strada

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita per asporto e di consumo su area pubblica di sostanze alcoliche, tra le ore 20 e le 6 del giorno successivo, in due aree, quella del basso centro storico e quella del centro cittadino. Più precisamente, il provvedimento interessa: via Martiri della Libertà (nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Rocca e p.zza Eroi Sanremesi), salita San Giuseppe, piazza Eroi Sanremesi, salita Pescio, via Morardo (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri della Libertà e via Giordano Bruno), via De Benedetti, via Arnaldo Da Brescia, p.zza San Siro, via Calvi, c.so Garibaldi, via Manzoni, giardini Medaglie D’Oro Sanremesi

In queste zone, infatti, spesso accade che persone dedite al consumo di bevande alcoliche si soffermino sulla pubblica via in orario serale: un comportamento che, sistematicamente, sfocia nell’abuso di tali bevande, con inevitabili ricadute sulla sicurezza dei cittadini, nonché sulla vivibilità e sul decoro dell’area. L’ordinanza di questa mattina è il primo risultato dei lavori del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura nei giorni scorsi, in occasione del quale il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande hanno riportato le segnalazioni pervenute all’amministrazione comunale da parte di cittadini e associazioni di categoria proprio in relazione alle problematiche riscontrate sotto il profilo del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano. L’ordinanza, in vigore dal 12 maggio al 15 settembre, comprende tutto il periodo estivo, ovvero quello di maggio afflusso turistico.

“Quest’ordinanza – dichiara il sindaco Mager – è il primo strumento di un pacchetto di azioni deciso in occasione dell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui ho preso parte con il presidente Il Grande. In quella sede è stato stabilito un potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine per un presidio più capillare del territorio. Ringrazio il Prefetto Valerio Massimo Romeo, tutti i componenti del tavolo e le Forze dell’Ordine per l’impegno a dare risposte celeri ed efficaci a quelle problematiche rappresentate dai cittadini, dalle associazioni di categoria e dalla stessa Amministrazione comunale. Da parte nostra stiamo lavorando al potenziamento dell’impianto di videosorveglianza, con l’ultimo lotto che riguarda corso Garibaldi e che sarà pronto in occasione della stagione estiva”.