Centrodestra unito nel ponente: incontro a Imperia tra i segretari provinciali su elezioni, giustizia e Sanremo

Brindisi e scambio di auguri per il nuovo anno nell’incontro promosso dal senatore e segretario provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, insieme ai segretari provinciali dei partiti della coalizione di governo che insieme amministrano, oltre al Paese, la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e le principali amministrazioni del ponente. Alla riunione hanno partecipato Antonio Federico per la Lega, Simone Vassallo per Forza Italia e Antonio Bissolotti per Noi Moderati.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi di attualità politica. In particolare, si è discusso delle prossime elezioni amministrative di Bordighera, in vista delle quali la coalizione di centrodestra, insieme alle componenti civiche, ha confermato la volontà di presentarsi unita. Altro argomento al centro del confronto è stato il referendum sulla giustizia, rispetto al quale la coalizione ha condiviso la necessità di promuovere una campagna referendaria comune per il SÌ, con l’obiettivo di informare in modo chiaro e capillare i cittadini.

Infine, l’incontro è stata l’occasione per analizzare l’attuale situazione politica di Sanremo, avviando una riflessione su come affrontare l’anomala presenza del PD al governo di una città che notoriamente non si identifica nell’area del centrosinistra.