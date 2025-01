Speciale weekend dell’Epifania 'che tutte le feste se le porta via': ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Le festività natalizie si concludono da sempre con la festa dell’Epifania e, dunque, quest’anno calano il sipario definitivamente dopodomani, lunedì 6 gennaio 2025.

Ma perché si festeggia l’Epifania e perché nell’immaginario collettivo è una vecchina che a cavallo della sua scopa porta doni o carbone ai più piccoli? L'Epifania è una festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo. Nel cristianesimo occidentale, la festa commemora principalmente la visita dei Re Magi a Bambin Gesù che poi non erano Re, ma Magi, ovvero uomini saggi che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Di loro si racconta solo nel Vangelo di Matteo, testo che nei secoli è stato arricchito da una lunga e variegata tradizione. Nel Vangelo non si fa riferimento al numero dei Magi, né ai loro nomi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Mentre si citano i doni. L'oro, simbolo di regalità, l’incenso, riferimento alla divinità, e la mirra, resina aromatica utilizzata nell’antico Egitto per le imbalsamazioni, presagio del sacrificio di Gesù sulla Croce. Questo è il passaggio riguardante la ricorrenza religiosa, e la vecchina con il cappellaccio allora cosa c’entra? Essa è un simbolo che appartiene solo al folclore del nostro Paese e pare arrivi da un mito di epoca romana (nel resto del mondo, il 6 gennaio non c’è questa stessa tradizione). Si credeva, infatti, che nelle dodici notti successive al solstizio d’inverno alcune figure femminili volassero sopra ai campi. Si trattava di un buon auspicio per i raccolti ed è per questo motivo che la rappresentazione della Befana non può fare a meno della scopa volante.



Dunque, tempo permettendo, sono ancora molti gli appuntamenti dedicati a questa festività.



A Bordighera, da oggi e fino a domenica 6 gennaio, torna la 9ª edizione del ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ con un ricco programma di eventi targati Confesercenti. Per tre giorni la Città delle Palme aspetterà i più piccini con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia tanti laboratori, giochi, spettacoli, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico con street food. Domenica e lunedì dell’epifania i più piccoli potranno divertirsi nel laboratorio delle sculture in legno con Aurelio e nel mondo dei giochi di una volta con Raffaele. Presente come ogni anno lo stand del Gattile di Ventimiglia per giocare con ‘La pesca magica di befana Mirtilla!’ e trovare il tappo giusto per vincere un prezioso bottino donando cibo e dispositivi veterinari ai mici meno fortunati. In corso Italia anche il divertente gioco ‘Salta, salta, salta con Pulsar o il palo ti raggiunge!’.

Sempre in Corso Italia il mercatino enogastronomico, Street Food e golosità con prodotti agricoli del Piemonte, formaggi di produzione propria e salumi, vini e spumanti doc, liquori artigianali, farine e pasta artigianale, tajarin e antipasti piemontesi, biscotti e torte di nocciole. Prodotti tipici della Sardegna. Frutta, verdura e fiori disidratati, tisane, pasta fresca direttamente dall’Emilia, tartufi, miele e prodotti dell’alveare. Si potranno degustare ravioli del plin, porchetta, zabaione, vin brulè, frittelle, focaccia tipo Recco e farinata. Ed ancora libri del territorio e libri per bambini, ragazzi ed adulti, oggetti realizzati con legno di recupero dalle spiagge, quadri barche a vela, bijioux, portachiavi, piramidi e ciondoli (la locandina con il dettaglio del programma)

Oggi a Imperia torna la ‘Befana Imperiese’, manifestazione commerciale tradizionale di inizio anno organizzata e promossa da Confesercenti. L’evento interesserà il centro storico di Oneglia ed in particolare in via Bonfante, via Amendola, via Ospedale e via San Giovanni, e viene riproposta con la finalità di stimolare gli acquisti presso gli esercizi commerciali cittadini in occasione della giornata di avvio dei saldi invernali. Ma oltre lo shopping la Befana imperiese prevede animazione itinerante per i più piccoli, a cura di ‘Kenzo Klown dj’, dalle 15.30 con la Befana che distribuirà caramelle e il celebre Grinch che si aggirerà per le vie interessate dalla manifestazione, dalle ore 16.30 fino ad esaurimento scorte la merenda della Befana con il pandoro, musica di sottofondo per tutta la durata dell’evento e le creazioni artigianali dell’Associazione Arte del creare.

Una giornata all’insegna di magia, tradizione e divertimento è quella che propone domani il borgo di Triora con ‘Strefana’. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini dove le antiche leggende si intrecciano con spettacoli e laboratori creativi. In programma tantissimi eventi come lo spettacolo di animazione ‘Gli Spazzacamini e la Befana conoscono lo stregone Rutterwig?’ che promette di incantare il pubblico con un racconto suggestivo e coinvolgente. Nel corso della manifestazione saranno distribuiti gratuitamente cioccolata calda e panettone (il programma a questo link)

A Seborga la Befana arriva domani sera alle 20 in Piazza della Libertà con le sue calze colme di dolci e di carbone per tutti i bambini mentre i più grandi potranno degustare grigliata, pizza e dolci offerti dalla Pro Seborga.

Ma che Epifania sarebbe senza la vecchietta che vien dal mare? Per trovarla ci si può recare a Vallecrosia, ad Arma di Taggia oppure a San Bartolomeo al mare.

A Vallecrosia torna domani lo ‘Sbarco della Befana’ sul lungomare Marconi alle 15. La 'vecchierella’ consegnerà dolci e caramelle ai bambini sulla spiaggia di fronte all'ex ristorante Casablanca. Quest'anno l'evento sarà arricchito dai gonfiabili e da animazioni per i bambini.

E domani alle 10 arriva anche ad Arma di Taggia con l’evento ‘La Befana vien dal mare’ che inizierà in piazza Tiziano Chierotti con musica, gonfiabili e animazione per tutti i bambini. Alle 14.00 il via alla sfilata della Befana con partenza dalla sede della Protezione Civile del Comune di Taggia che, dopo un breve giro per le vie di Leva, di Taggia e Arma, alle 15.00 raggiungerà Piazza Tiziano Chierotti.

Invece domenica alle 10 la vecchietta approda in Piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare a bordo del suo Mega-SUP e farà giocare i bambini con la più classica Pentolaccia.



Lunedì ancora due appuntamenti dedicati alla dispensatrice di caramelle: a Ospedaletti alle 16.30 ‘Arriva La Befana’ che distribuirà dolciumi in Piazza IV Novembre. E ancora grande festa con la befana dei bambini a Dolceacqua dove, alle ore 16 presso la sala polivalente di piazza San Filippo, si terrà uno spettacolo per bambini a cura del mago Mark Rain. Alle ore 16.30 merenda golosa alla quale seguiranno alle 17.30 le premiazioni del miglior presepe o allestimento natalizio nell’ambito del concorso Presepiando Festival.



Per il teatro proponiamo uno spettacolo all'insegna del buon umore dal titolo ‘Come sei bella stasera’, in scena domani, domenica 5 gennaio, alle 18.00 al Teatro Golzi del Palazzo del Parco. di Bordighera.

Il secondo titolo della stagione 2024-25 di ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’ è un divertente condensato di 29 anni di vita coniugale di Anna (Gaia De Laurentiis) e Paolo (Max Pisu) sviluppato in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario.

Le dinamiche della vita di coppia e familiare vengono presentate in modo esilarante ma verissimo: le immancabili gelosie, i figli, prima tanto desiderati e cercati, che costringono poi a notti insonni (da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché non vogliono dormire ma andare a feste,) i metri quadrati dell’appartamento che risultano sempre più stretti, la forsennata ricerca di un’intimità minata da nonni-baby sitter e da figli piangenti…

I biglietti sono acquistabili online sul sito Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro).



Spazio anche alla musica con alcuni concerti dedicati ancora a queste festività. Ecco quelli di oggi.

Le ‘Feste in musica’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo si concludono oggi alle 17 al Teatro del Cinema Centrale con il concerto ‘Ne’ lieti calici - Ouverture e arie d’opera’ diretto dal M° Paolo Ponziano Ciardi. L’evento vedrà la partecipazione del soprano Paola Cigna e del tenore Gianluca Pasolini. Si tratta di una data ‘fuori abbonamento’ con biglietto unico al prezzo speciale di 10 euro acquistabile alla cassa del teatro oppure online al sito: liveticket.it /evento.

Nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in via Spontone a Imperia, il Circolo Castelvecchio questa sera alle 21 organizza un concerto ad ingresso libero dedicato alla musica classica e sacra, per celebrare le festività natalizie e rendere omaggio alla memoria di Franca Rambaldi, una figura di spicco nel panorama culturale imperiese.

Ad animare la serata saranno due prestigiosi cori: la Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal Maestro Roberto Grasso, e il Coro Loderò di Albenga, diretto dal Maestro Paolo Guido. Le voci di questi talentuosi gruppi corali accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che toccherà le note più suggestive della musica sacra e classica, in un programma pensato per rendere omaggio alla bellezza delle festività.



A Dolcedo, nella chiesa parrocchiale San Tommaso alle ore 20.30, il Coro di Bach diretto da Markus Jarchow offrirà un ‘Momento musicale’ con brani della tradizione italiana, canti in latino ed in tedesco di Praetorius, Weihnachtslied della tradizione tedesca, canoni per 4 voci, corali di J.S.Bach e, per finire insieme col pubblico, il famoso Gloria ‘Les anges dans nos campagnes’.



Ecco quelli di domani e dopodomani.



Domani alle 16, nella Concattedrale di San Siro a Sanremo, l’appuntamento è con un concerto di organo e cori riuniti. Il coro ‘Sacra Famiglia’ di Imperia e la corale ‘San Francesco’ di Alassio si uniranno in un unico grande coro. Verranno eseguiti brani di polifonia sacra tratti dalla tradizione natalizia e composizioni del repertorio organistico che metteranno in risalto le caratteristiche timbriche dell'organo a canne, di recente costruzione, custodito all'interno della Chiesa.



La nascita di un re scomodo e disarmato nella musica che l'ha raccontata nei secoli sarà il tema al centro del concerto 'Et in terra pax' del coro Troubar Clair che andrà in scena dopodomani alle 17 nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia. L'evento, che allieterà il giorno dell'Epifania, chiuderà il calendario delle manifestazioni proposte dal Comune per il periodo natalizio.

Sempre lunedì 6 gennaio ad Arma di Taggia, presso il Teatro della Chiesa S.S. Giuseppe e Antonio alle ore 15.00, di terrà un concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo con un programma festoso e storico nello stesso tempo per ricordare Johann Strauss nato a Vienna nel 1825 - 200 anni fa.



Concludiamo questo nostro vademecum segnalandovi la ‘Festa della Cübaita’ in programma oggi in Piazza Martiri a Isolabona. Dalle ore 14, banchetti di prodotti tipici locali e dimostrazione sulla preparazione della Cübaita fatta da una Lisurenca. Tra un assaggio e l'altro, le famiglie e i visitatori potranno vivere l'atmosfera unica delle feste paesane, fatte di convivialità, gusto e tradizioni tramandate nel tempo e riscaldarsi al fuoco acceso dalla vigilia di Natale. Non mancherà il teatro di strada e un pomeriggio di magia con la Befana in scena… a rendere ancora più speciale la giornata, a partire dalle 14, prenderà il via uno spettacolo teatrale itinerante che si ripeterà fino alle ore 17 dedicato alla Befana messo in scena dalla Compagnia teatrale ‘I Cantastorie’.

Chi invece vuol trascorrere ancora tre giorni di puro divertimento adrenalinico può chiudere queste feste nei parchi divertimento di Sanremo e Imperia: nella città dei fiori al Luna Park allestito sino al 12 gennaio sul Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II o sulla pista di pattinaggio su ghiaccio dislocata in piazza Colombo sino al 6 gennaio; nel capoluogo il Luna Park in Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia chiuderà i battenti il 19 gennaio mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia sarà fruibile sino all’8 gennaio.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo