La Regione presenta a Sanremo il Patto per Lavoro, Sartori: “Artigianato e piccolo commercio differenziano la Liguria dai grandi centri” (video)

Aprire un dialogo costante tra Regione, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per arrivare ad un nuovo Patto per il Lavoro nei settori del commercio e dell'artigianato.



L’obiettivo del Patto è sostenere le micro imprese nel commercio e nell’artigianato, che, con maggiori difficoltà a causa delle piccole e piccolissime dimensioni, hanno subito maggiormente le conseguenze negative dalla pandemia e dall’espansione delle compravendite sui portali on line: nel periodo 2019-2023, si è registrata una flessione del numero di imprese del Commercio registrate e delle nuove iscrizioni mentre i dati sulla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato nel Commercio in Liguria hanno evidenziato che la maggior parte dei contratti a tempo determinato (73,4%) ha una durata fino a 6 mesi.

L'assessore regionale a Turismo e Lavoro, Augusto Sartori, è stato oggi a Sanremo per incontrare gli albergatori e per partecipare a un incontro a Palazzo Roverizio dal titolo: “Il sostegno e l'occupazione nel commercio e nell'artigianato: verso il patto per il lavoro” organizzato dalla Camera di Commercio.

L'intervista