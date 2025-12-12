Ventimiglia, Comitato di Quartiere di San Secondo: al via le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo

Verrà rinnovato il consiglio direttivo del Comitato di Quartiere di San Secondo a Ventimiglia. Le elezioni avranno luogo domani, sabato 13 dicembre, tra le 14 e le 18.

Il seggio sarà presso la chiesa/santuario di San Secondo, in modo da consentire al maggior numero possibile di persone di poter esprimere la propria scelta. "Ricordiamo che come sempre sarà consegnata una scheda prestampata comprendente i nomi dei candidati: nella circostanza potranno essere espresse al massimo 11 preferenze, pari cioè al numero massimo di consiglieri, che potranno essere eletti" - fa sapere il Comitato di Quartiere di San Secondo - "Si tratta di un passaggio importante, che contraddistingue la nostra vita associativa relativamente alle questioni grandi e piccole riguardanti la nostra zona".

"La massima partecipazione di tutti è particolarmente importante in un momento così delicato per la vita della città e di conseguenza anche per San Secondo" - sottolinea - "Vi aspettiamo, pertanto, numerosi sabato prossimo in questa importante occasione".