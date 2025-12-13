Sanremo Giovani, è vigilia di finale. Il sindaco Mager: "Con Rai rapporto solido che guarda ai prossimi anni” (Foto e video)

Sanremo entra nel vivo della sua settimana più attesa. Alla vigilia della finalissima di Sanremo Giovani, il Palafiori ha ospitato la presentazione ufficiale dell’evento che domenica sera, in prima serata su Rai1, assegnerà gli ultimi posti disponibili per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A guidare la serata sarà Carlo Conti, direttore artistico del Festival, affiancato da Gianluca Gazzoli, in un appuntamento che rappresenta l’ultimo passo prima dell’Ariston.

Il sindaco Alessandro Mager: “Con la Rai abbiamo lavorato benissimo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni”. A portare il saluto della Città di Sanremo è stato il sindaco Alessandro Mager. “C’è grande soddisfazione per il proseguimento del rapporto con la Rai, con la quale abbiamo sempre lavorato benissimo e con cui continueremo a farlo nei prossimi cinque anni, sperando anche oltre. Oggi è una giornata di festa, soprattutto per alcuni. Come dicevamo già ieri parlando di Area Sanremo, l’importante è aver partecipato: mettersi in gioco davanti a una giuria e all’opinione pubblica aiuta a crescere. La Rai contribuisce a diffondere l’immagine di Sanremo nel mondo e di questo non possiamo che essere riconoscenti”.

L’assessore Sindoni: “Rai e Sanremo, un binomio essenziale”. Così l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Dopo mesi veramente duri non posso che essere felice. Il binomio Rai-Sanremo è essenziale. Sono contento di ospitare qui Carlo, che sicuramente presenterà il Festival in maniera eccezionale, e tutti i componenti Rai. So che insieme ci regalerete un Festival straordinario. Sanremo è pronta, stiamo lavorando in vista di febbraio”.

Di Meco: “Il Casinò è pronto per l’ultimo atto”. La serata conclusiva si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo. L’amministratore delegato Giuseppe Di Meco ha sottolineato: “Quando si sceglie il Casinò, per noi è motivo di grande orgoglio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane, capaci di trasformare il teatro in una grande scenografia”.

Carlo Conti: “Sanremo è una seconda casa. Prima o poi mi darete le chiavi della città”. Carlo Conti, atteso domani sul palco del Casinò di Sanremo, ha ringraziato la città: “Ringrazio il Comune di Sanremo e tutta la cittadinanza: per me questa è ormai una seconda casa. Ricordo sempre l’episodio del 1982, quando arrivai qui per la prima volta come inviato. Mi piace ricordarlo perché è importante sapere da dove si parte, e spero sia uno stimolo per questi ragazzi. Quando si chiude una porta, può aprirsi un portone: nella vita bisogna pedalare sempre e costruirsi le occasioni. La vita va vissuta con grande intensità”.

Poi, con una battuta: “Aspetto ancora le chiavi della città, prima o poi me le darete”, ha detto sorridendo. Conti ha quindi ringraziato Gianluca Gazzoli e la Commissione Rai, annunciando anche che Carolina Rey ed Ema Stokholma prenderanno parte al Prima Festival. “Al Dopo Festival, con Nicola Savino, ci sarà il maestro Cremonesi, mentre Daniele Battaglia sarà il conduttore del Suzuki Stage in piazza Colombo. Domani sera sarà presente anche Settembre, vincitore delle Nuove Proposte 2025”. Confermato inoltre il Casinò come sede del Dopo Festival.

Gianluca Gazzoli: “Sanremo è Sanremo”. Gianluca Gazzoli ha chiuso con un ringraziamento generale: “Voglio ringraziare tutti per questo percorso che si conclude con un grande finale. Ringrazio i componenti Rai che mi hanno aiutato: l’energia che si è creata ha portato tante cose belle. Sono felice che tutto questo sia accaduto a Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Ho cercato di essere un fratello maggiore per questi ragazzi, tutti molto bravi e forti. Ho parlato anche con chi purtroppo oggi non è qui e ho cercato di fare tesoro delle parole di Carlo Conti. È stato davvero bello vedere le dinamiche che si sono create tra di loro”.

La presentazione arriva a poche ore da una giornata intensa per la città, che ha visto prima la proclamazione dei dieci vincitori di Area Sanremo e poi l’annuncio degli artisti che, proprio da Area Sanremo, accederanno direttamente alla categoria Nuove Proposte del Festival, ossia Mazzariello e Soniko, Blind & El Ma. Un doppio binario che conferma il ruolo centrale della manifestazione sanremese nella costruzione del cast giovane del Festival.

Domani sera, durante “Sarà Sanremo”, si consumerà l’atto finale. Sul palco saliranno i sei finalisti di Sanremo Giovani, pronti a contendersi gli ultimi due posti disponibili per le Nuove Proposte 2026. I nomi sono quelli di Angelica Bove con Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato.

Un gruppo eterogeneo, che racconta la nuova scena musicale italiana e che, come spesso accade, arriva in parte dal mondo dei talent televisivi. Angelica Bove è stata protagonista a X Factor, mentre Antonia e Nicolò Filippucci provengono da Amici. Proprio Filippucci è diventato nelle scorse settimane uno dei casi più discussi, al centro di una forte mobilitazione del pubblico dopo l’esclusione dalle fasi finali del talent: Sanremo potrebbe ora rappresentare per lui una rivincita significativa.

I sei finalisti hanno avuto la meglio su altri giovani artisti rimasti fuori dalla corsa, tra cui Caro Wow, Cmqmartina, La Messa, Petit e Principe, e saranno ora valutati dalla Commissione Musicale insieme a Carlo Conti e ai vertici Rai dell’intrattenimento. In palio non c’è solo un posto al Festival, ma l’ingresso ufficiale nel sistema Sanremo, con tutto ciò che questo comporta in termini di visibilità e opportunità.

La finale di domenica completerà definitivamente il mosaico delle Nuove Proposte 2026, sommando i due artisti selezionati da Area Sanremo ai due vincitori di Sanremo Giovani. Nella stessa serata verranno inoltre svelati i titoli delle canzoni dei Big in gara, segnando l’avvio ufficiale del percorso verso il Festival.

Sanremo, ancora una volta, è pronta a diventare il centro della musica italiana. E per sei giovani artisti, la notte di domenica potrebbe cambiare tutto.

(Foto di Erika Bonazinga)